Będzie konkurs na koncepcję architektoniczną toru łyżwiarskiego Stegny

Ośrodek Stegny zostanie zmodernizowany. Pierwszym krokiem będzie konkurs na koncepcję architektoniczną. W jego ramach powstanie projekt hali sportowej, służącej rozwojowi dyscyplin takich jak łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe oraz short track w stopniu wyczynowym. "W tym zakresie obiekty będą pełniły funkcję treningową, jak i funkcję miejsca organizacji profesjonalnych zawodów sportowych oraz imprez masowych" - zaznaczył stołeczny ratusz.

Konkurs architektoniczny zostanie ogłoszony na początku 2025 roku i potrwa około osiem miesięcy. "Taka formuła daje możliwość wyłonienia najlepszego projektu pod względem architektonicznym i użytkowym. Autorzy zwycięskiej pracy konkursowej dostaną zlecenie na sporządzenie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do wykonania robót budowlanych" - poinformował urząd miasta.

Jak podał, miasto będzie ubiegać się w Ministerstwie Sportu i Turystyki o aneksowanie terminu obowiązywania umowy na dofinansowanie modernizacji ośrodka, a jeśli to nie będzie możliwe, będzie starać się o nowy grant w kolejnym konkursie organizowanym przez ministerstwo.

Nieudane podejście

Początkowo modernizację ośrodka Stegny planowano w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybrany wykonawca na podstawie przygotowanego przez miasto programu funkcjonalno-użytkowego miał wykonać pełną dokumentację projektową (wraz z pozwoleniem na budowę), a następnie wybudować na jej podstawie nowe obiekty. Ja wyjaśnił ratusz, wówczas wybór tego trybu był determinowany wymogami konkursu ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego MSiT miało pokryć część kosztów związanych z modernizacją ośrodka.

Jednak do pierwszego postępowania przetargowego nie zgłosił się żaden chętny wykonawca, a oferty, które były odpowiedzią na drugie postępowanie "znacząco przewyższyły zakładany budżet w odniesieniu do realiów rynkowych". W związku z tym podjęto decyzję o zmianie procedury.

– Nie rezygnujemy z realizacji zadania. Wręcz przeciwnie, narzucamy ekspresowe tempo. Tor łyżwiarski na Stegnach wymaga jak najszybszej modernizacji. Zdecydowaliśmy o zmianie trybu procedury, w której przeprowadzimy tę wielomilionową inwestycję. Z początkiem roku ogłosimy konkurs na koncepcję architektoniczną hali lodowiska – powiedziała, cytowana przez ratusz Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Tor łyżwiarski ma prawie 45 lat

Tor łyżwiarski w Ośrodku Stegny oddany został do użytku w styczniu 1980 roku. W tamtym czasie był to trzeci tego typu obiekt łyżwiarski w Polsce. Dodatkowo wewnątrz toru łyżwiarskiego ulokowane zostały dwa mniejsze lodowiska, przez co wiele osób jeszcze chętniej korzystało z obiektu.

Tor łyżwiarski na Stegnach zasłynął także jako arena wielkich wydarzeń rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej w łyżwiarstwie szybkim. Zorganizowano tam m.in. Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Polski. XXXII Mistrzostwa Polski w Wieloboju Sprinterskim oraz Mistrzostwa Polski Masters były ostatnimi zawodami w Ośrodku Stegny, które odbyły się w 2014 roku.