Kiedy otworzą po pożarze stację Racławicka? Metro podaje wstępny termin

Zadymienie na stacji metra Racławicka Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: W nocy, 1 lipca, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w metrze.

Metro Warszawskie poinformowało, że do pożaru doszło na podstacji energetycznej przy stacji Racławicka. Uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem oraz sterowaniem ruchem pociągów.

Pożar wywołał tego dnia utrudnienia zarówno na pierwszej, jak i drugiej linii metra.

Od czwartku, 3 lipca pociągi metra linii M1 ponownie kursują na całej trasie (Kabaty – Młociny). Nieczynna pozostaje stacja Racławicka – przez nią pociągi przejeżdżają bez zatrzymania.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła dochodzenie w sprawie pożaru na podstacji warszawskiego metra w rejonie stacji Racławicka.

Zapytaliśmy o postęp prac i o to, kiedy unieruchomiona stacja zostanie ponownie otwarta. Metro Warszawskie podało wstępny termin.

Jak dowiedzieliśmy się w czwartek, nad ustalaniem przyczyn pożaru wciąż pracują biegli z zakresu pożarnictwa. - W tej chwili cała nasza praca skupia się na przywróceniu zasilania na stacji Racławicka. Odcinek trzeciej szyny jest zasilany z sąsiednich podstacji energetycznych, czyli A7 Wilanowska i A11 Politechnika. Dlatego pociągi, żeby zużywać mniejszą ilość energii, nieco zwalniają pomiędzy tymi stacjami do około 30 kilometrów na godzinę. Nadal nie zatrzymują się na Racławickiej - powiedziała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, wyjaśniając skąd spowolnienie na tym odcinku.

Kiedy otworzą stację Racławicka?

Metro Warszawskie szacuje też, że prace związane z przywróceniem zasilania na podstacji energetycznej przy Racławickiej skończą się lada dzień. - Zajmą mniej więcej czas do końca tego tygodnia, może do początku przyszłego i wtedy będziemy mogli otworzyć stację dla pasażerów i przywrócić rozkładową prędkość pociągów - zapowiedziała Bartoń. Dodała jednak, że to nie będzie koniec prac naprawczych i remontowych. Wskazała, że będą one toczyły się jeszcze przez jakiś czas, ale nie będą powodować utrudnień odczuwalnych dla pasażerów.

Dokładnego terminu otwarcia stacji jeszcze jednak nie znamy. Dlaczego? - Przede wszystkim musimy mieć pewność, że zarówno ułożone są wszystkie instalacje, ale również sprawdzone pod względem funkcjonalnym są wszystkie połączenia kablowe, ale także połączenia pomiędzy kablami zasilającymi oraz urządzeniami. Musimy odbyć również jazdy testowe i sprawdzić poprawność działania tych systemów. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić, kiedy uruchomimy i oddamy do użytku stację Racławicka - powiedziała Bartoń.

Rzeczniczka przyznała, że zniszczenia wynikające z pożaru były rozległe. - Zniszczeniu uległy systemy związane ze sterowaniem ruchem pociągów, związane z łącznością, ale także te główne, zasilające - powiedziała.

Pożar, który zatrzymał metro

Przypomnijmy: we wtorek, 1 lipca, w nocy na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka wybuchł pożar. Palił się tunel kablowy w podłodze technicznej, czyli pod pomieszczeniami. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych.

Jak przekazał ratusz, uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów, w tym światłowody. Spowodowało to nie tylko wyłączenie ruchu na linii M1, ale również M2. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na miejscu pracowali biegli m.in z zakresu pożarnictwa.

Tuż po pożarze, we wtorek i środę linia M1 kursowała najpierw na trasie Dworzec Gdański–Młociny, a potem na odcinku Kabaty-Wilanowska oraz na trasie Centrum-Młociny i Młociny-Świętokrzyska. Z ruchu wyłączone były stacje: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno. Uruchomione były zastępcze linie autobusowe i tramwajowe.

Stołeczny ratusz wkrótce poinformował, że w środę po godzinie 19 zakończyły się prace naprawcze, obejmujące systemy zobrazowania ruchu i sterowania ruchem pociągów. Około godz. 20 rozpoczęły się jazdy testowe pociągów bez pasażerów. "Potwierdziły one możliwość prowadzenia ruchu pasażerskiego na całej linii. O godz. 23.30 linia M1 uzyskała pełną przejezdność. Na razie pociągi nie będą się zatrzymywać na stacji Racławicka" - zaznaczył stołeczny ratusz w komunikacie.