Radiowozy jeździły za furgonetką z homofobicznymi hasłami. Policja: monitorowanie nie jest eskortowaniem

"Czy funkcjonariusze policji zostali skierowani do eskortowania pojazdu szerzącego homofobiczną propagandę?" - pyta radna Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Policja przyznaje, że na początku lipca "monitorowała przejazd" furgonetki. Zaprzecza jednak, by te działania można było nazwać "eskortą".

Radiowozy podążały za furgonetką

"Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Komendy Stołecznej Policji z pytaniem, czy jej funkcjonariusze zostali skierowani do eskortowania pojazdu szerzącego homofobiczną propagandę" - apelowała radna.

Monitorowali, ale nie eskortowali

Jeżdżą z antyaborcyjnymi zdjęciami

Furgonetka należy do fundacji Pro Prawo do Życia, która wykorzystuje pojazd w ramach kampanii "Stop pedofilii". Kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, gdy jej przejazd był blokowany przez kierowców i przechodniów. W połowie lipca, po jednym z takich incydentów (doszło do szarpaniny z kierowcą), zatrzymano aktywistkę z grupy Stop Bzdurom, która walczy z homofobią.