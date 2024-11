Swoją ofiarę wytypowali w totalizatorze sportowym, okradli ją dwa razy

Mokotowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy dwukrotnie okradli tego samego poszkodowanego. Na swoją ofiarę zapolowali w totalizatorze sportowym. Łupem złodziei padły dokumenty i pieniądze. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do pierwszej kradzieży doszło po tym, jak przestępcy przez pewien czas obserwowali mężczyznę, który miał w zwyczaju odwiedzać jeden z punktów totalizatora sportowego i brać udział w loteriach. Gdy udało mu się wygrać większą sumę, złodzieje podjęli decyzję o kradzieży.

Okradli go dwa razy

- Obserwując swoją ofiarę, szli za nią w pewnej odległości i gdy nadarzyła się dogodna okazja, jeden z nich podbiegł do mężczyzny, wyrwał mu teczkę z dowodem osobistym oraz kwotą 4500 złotych. Po podziale pieniędzy teczka wraz z dokumentami została wyrzucona - powiedziała rzeczniczka mokotowskiej policji komisarz Ewa Kołdys.

Wkrótce po wyrobieniu przez pokrzywdzonego nowych dokumentów, doszło do drugiej kradzieży. W podobny sposób, wykorzystując nieuwagę mężczyzny, złodzieje ukradli mu tym razem nowy dowód osobisty oraz 1100 złotych. - Po zgłoszeniu przestępstwa funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu natychmiast rozpoczęli działania. Przeanalizowano materiał dowodowy oraz zabezpieczono zeznania świadków, co pozwoliło na ustalenie tożsamości czterech mężczyzn podejrzanych o kradzieże. Dzięki ich zaangażowaniu i precyzyjnym ustaleniom udało się zatrzymać sprawców i zgromadzić dowody potwierdzające ich winę - poinformowała policjantka.