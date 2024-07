34 drzewa wyrwane z korzeniami. Bilans nawałnicy w Warszawie

Jak podała nam w poniedziałek rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska, bilans strat po nawałnicy, która przeszła nad Warszawą w weekend 13-14 lipca to: 34 wykrotów drzew (chodzi o drzewa wywrócone wraz z korzeniami przez wiatr - red.), 451,5 metrów przestrzennych drewna do zabrania z powodu wyłamanych gałęzi. Do wywiezienia były także większe konary.

- W większość skutki nawałnicy zostały uprzątnięte, choć miejscy ogrodnicy wciąż aktualizują listę strat. Te dane są z poniedziałkowego poranka - wyjaśniła Kwiecień-Łukaszewska. - Ale to pewnie nie wszystko, Warszawa to duże miasto - zastrzegła.

Duże straty w Łazienkach

Muzeum zaapelowało, by nie wychodzić poza wygrodzony teren, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem. Poza wygrodzonym terenem nadal istnieje ryzyko spadających konarów. Nie wolno też wchodzić na trawniki i siadać na nich.

Drzewo spadło na samochód

Dlaczego lipiec przyniósł serię gwałtownych burz? Jak tłumaczyli synoptycy tvnmeteo.pl, w pierwszej połowie miesiąca mieliśmy w Polsce pogodę typową dla południowej Europy. Temperatura na obszarze naszego kraju przekroczyła wartość 30 stopni Celsjusza w ciągu ośmiu dni, a dziesiątego dnia miesiąca zbliżyła się do 40 stopni. Gdy wzrasta zawartość pary wodnej w powietrzu i wilgotność zwiększa się do 60-80 proc., daje to impuls do formowania się frontów burzowych.