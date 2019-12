Po awarii ciepłowniczej kierowcy utknęli w korkach

Wyłączone ulice

Ruchem w tej okolicy kierują policjanci. - Najlepiej omijać to miejsce. To może potrwać jeszcze kilka godzin - mówił Robert Koniuszy z mokotowskiej policji. - Apelujemy o cierpliwość oraz o wykonywanie poleceń policjantów.

Korki w szczycie komunikacyjnym

Po godz. 15 rozpoczął się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Okoliczne drogi dojazdowe są zapchane. Powsińska to jedna z kluczowych arterii południowej Warszawy dla kierowców zmierzających w kierunku Wilanowa i Konstancina, obecnie jest zamknięta. Ponadto wyłączona z ruchu jest część Idzikowskiego oraz Gołkowskiej. Cały ruch w kierunku południowym skupia się na Sobieskiego, która zakorkowana jest na odcinku od Spacerowej do al. Witosa. W korku stoi również Czerniakowska od Bartyckiej, trasa Siekierkowska od skrzyżowania z Polską, a także mniejsze ulice takie jak Chełmska oraz Dolna.

Prezydent zwołał sztab kryzysowy

Konferencja Rafała Trzaskowskiego

Warszawska sieć ciepłownicza ma ponad 65 lat i liczy 1800 km. Rzeczniczka firmy Veolia zapewnia, że co roku wykonywana jest diagnostyka sieci oraz jej modernizacja, na co przeznaczane jest 150 mln zł.

Problemy z prądem?

- Infrastruktura kablowa innogy Stoen Operator i dostawy energii do odbiorców końcowych nie są w tej chwili zagrożone przez awarię ciepłowniczą. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami technicznymi Veolii w tej sprawie. Jeżeli po rozpoczęciu przez nie prac ziemnych pojawi się potrzeba miejscowego odłączenia zasilania, to oczywiście przeprowadzimy taką procedurę. W takim przypadku przekierujemy dostawy energii w sieci w taki sposób, by potencjalne wyłączenia nie wpłynęły na dostawy energii do odbiorców końcowych - mówi.