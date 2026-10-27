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Mokotów

Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje

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Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus blokował torowisko tramwajowe
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
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Autobus komunikacji miejskiej blokował przejazd tramwajów w okolicy przystanku Spacerowa. Były utrudnienia dla pasażerów.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. - Na miejscu są przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych, Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów Warszawskich. Tramwaje jeżdżą już w obu kierunkach, bo autobus ściągnięto holownikiem - przekazał po godzinie 18 Klemens Leczkowski z tvnwaszawa.pl.

Skąd autobus na torach? Nasz reporter ustalił, że kierowca autobusu prawdopodobnie nie zauważył, że kończy się wspólny pas dla autobusów i tramwajów, w ten sposób wjechał na torowisko obsadzone rozchodnikiem i utknął.

ZTM informował o utrudnieniach w kursowaniu linii tramwajowych 16 i 19 oraz autobusowych 116, 166 i 503.

Autobus blokował torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Komunikacja Miejska
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