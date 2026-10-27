Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje
Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. - Na miejscu są przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych, Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów Warszawskich. Tramwaje jeżdżą już w obu kierunkach, bo autobus ściągnięto holownikiem - przekazał po godzinie 18 Klemens Leczkowski z tvnwaszawa.pl.
Skąd autobus na torach? Nasz reporter ustalił, że kierowca autobusu prawdopodobnie nie zauważył, że kończy się wspólny pas dla autobusów i tramwajów, w ten sposób wjechał na torowisko obsadzone rozchodnikiem i utknął.
ZTM informował o utrudnieniach w kursowaniu linii tramwajowych 16 i 19 oraz autobusowych 116, 166 i 503.
Autobus blokował torowisko tramwajowe
Źródło: tvnwarszawa.pl