Mokotów Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje Oprac. Katarzyna Kędra |

Autobus blokował torowisko tramwajowe Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. - Na miejscu są przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych, Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów Warszawskich. Tramwaje jeżdżą już w obu kierunkach, bo autobus ściągnięto holownikiem - przekazał po godzinie 18 Klemens Leczkowski z tvnwaszawa.pl.

Skąd autobus na torach? Nasz reporter ustalił, że kierowca autobusu prawdopodobnie nie zauważył, że kończy się wspólny pas dla autobusów i tramwajów, w ten sposób wjechał na torowisko obsadzone rozchodnikiem i utknął.

ZTM informował o utrudnieniach w kursowaniu linii tramwajowych 16 i 19 oraz autobusowych 116, 166 i 503.

Autobus blokował torowisko tramwajowe Autobus wjechał na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Autobus wjechał na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Autobus wjechał na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Autobus wjechał na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Autobus wjechał na torowisko tramwajowe Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl