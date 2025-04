30 lat metra w stolicy. Na otwarciu Oleksy, Mazowiecki, Glemp. "Była olbrzymia impreza"

Stacja metra Wilanowska (wideo archiwalne) Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

30 lat temu otwarto pierwszy odcinek metra w Warszawie. Podczas uroczystości wstęgę na stacji Wilanowska przecinał ówczesny prezydent stolicy Marcin Święcicki. Jak wspomina dziś polityk, była to "olbrzymia impreza", która zgromadziła oficjeli wszystkich partii. Metro poświęcił prymas Józef Glemp. Pierwsze pociągi wyruszyły w trasę dokładnie dekadę po rozpoczęciu budowy.

Metro Warszawskie zostało oficjalnie otwarte 7 kwietnia 1995 roku. Tego dnia pierwsze dwa pociągi wyruszyły ze stacji Wilanowska. Wydarzenie miało miejsce niemal 10 lat po rozpoczęciu budowy podziemnej kolejki. Ta została zainicjowana 15 kwietnia 1985 roku.

Linia metra miała wówczas 11 kilometrów długości i 11 stacji - od Kabat do Politechniki. Wtedy pociągi liczyły po trzy wagony - były to rosyjskie składy z serii 81.

Wielka feta i radzieckiego wagony

- Otwarcie było na stacji Wilanowska. Przyszedł premier Józef Oleksy, były premier Tadeusz Mazowiecki, posłowie i radni warszawscy ze wszystkich klubów, oczywiście także budowniczowie metra. Prymas Józef Glemp, który poświęcił podziemną kolejką, a także profesor Jan Podoski, który jeszcze przed wojną był orędownikiem budowy metra - mówi Marcin Święcicki, ówczesny prezydent Warszawy.

Były także przemówienia, przecięcie wstęgi, poświęcenie i przejażdżka metrem - wagonami jeszcze ze Związku Radzieckiego - do stacji Politechnika.

Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra Źródło: Paweł Kopczyński/PAP Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra Źródło: Paweł Kopczyński/PAP Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra Źródło: Paweł Kopczyński/PAP Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka metra Źródło: Paweł Kopczyński/PAP

- Pamiętam też, że była kwestia zaproszenia generała Wojciecha Jaruzelskiego. Radni Lewicy przypominali, że to przecież on podjął decyzję o budowie metra w Warszawie i powinno się go zaprosić. No więc zaprosiłem generała Jaruzelskiego, wysłałem mu list - opowiada były włodarz miasta.

Następnego dnia generał bardzo elegancko odpowiedział, "że się bardzo cieszy, że jego decyzja została zrealizowana, że ma nadzieje, że metro będzie dobrze służyć Warszawie, ale nie chce robić zamieszania swoją osobą i przesyła najszczersze życzenia, ale nie przyjdzie".

- Mam ten list – zachowałem go - podkreśla Święcicki.

Otwarcie stacji metra Wilanowska Źródło: Metro Warszawskie

Koniec horroru z dojazdem z Ursynowa

Przez pierwsze trzy dni podróże metrem były bezpłatne. - I od razu cieszyło się niesamowitym wręcz zainteresowaniem - zaznacza Święcicki.

- Pamiętam, jak się kiedyś odbywała komunikacja z Ursynowa, który był olbrzymią sypialnią Warszawy. Tabuny autobusów, które jechały Sobieskiego, Alejami Ujazdowskimi i Puławską. Jeden autobus za drugim, niemiłosiernie smrodząc, zapchane nieprawdopodobnie. A jak ruszyło metro, to większość tych autobusów znikła i została przeniesiona na inne linie. I już nie było tego horroru z dojazdem do centrum miasta - opowiada.

Pociągi metra w dniu otwarcia pierwszego odcinka Źródło: Metro Warszawskie

Podkreśla, że zanim metro pojechało, było trochę nerwów. Na przykład kwestia odbioru prac.

- Na propozycję mojego ówczesnego zastępcy Jerzego Lejka, który teraz jest dyrektorami Metra Warszawskiego, postanowiliśmy na zarządzie miasta, że muszą je odebrać trzy komisje. Jedna to oczywiście budowlana, druga to kolejowa, a trzecia górnicza, bo częściowo roboty były prowadzone w głębokim wykopie przez ekipy górnicze z Katowic - wyjaśnia, dodając, że wtedy w Warszawie obchodzili nawet Barbórkę, na którą był zapraszany.

W końcu te trzy inspekcje odebrały prace i można było ustalić datę otwarcia i odbiór.

- Jeszcze jedna rzecz. Na zarządzie trzeba było zatwierdzić regulamin metra. Miałem jedną uwagę, czy można przewozić nim rowery. Na co usłyszałem, że tego nie przewidzieli. To powiedziałem: wpiszcie to do regulaminu. I tak już zostało - podkreśla były prezydent miasta.

Budowa pierwszego odcinka metra w Warszawie Budowa pierwszego odcinka metra w Warszawie Źródło: Metro Warszawskie Budowa pierwszego odcinka metra w Warszawie Źródło: Metro Warszawskie Budowa pierwszego odcinka metra w Warszawie Źródło: Metro Warszawskie

"Przywróciło Warszawie metropolitarny charakter"

Obecnie podróżni mogą korzystać z 39 stacji metra, łączna długość tras to prawie 40 kilometrów, a podróżnych wożą nowoczesne wagony z serii Inspiro, koncernu Alstom i Skoda Varsovia. Trwają prace koncepcyjne nad III i IV linią metra.

- Bardzo się cieszę z rozwoju metra w Warszawie. Ktoś kiedyś powiedział, że metro przywróciło Warszawie metropolitarny charakter. W dalszym ciągu mamy tego metra mniej niż inne metropolie, ale mimo wszystko jest i funkcjonuje fantastycznie - mówi Święcicki.

Metro Racławicka Źródło: Kiclaw / wikipedia.pl

Podkreśla, że stacje są przepiękne. - Jak się je porównuje ze stacjami czy w Londynie, czy w Paryżu, czy w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku, to nasze są po prostu piękne. Bardzo przyjemnie jest przejechać się po Warszawie metrem - zapewnia.

Atrakcje z okazji 30-lecia metra

Z okazji 30-lecia uruchomienia kursów na linii M1 Warszawskie Metro przygotowało dla mieszkańców Warszawy kilka atrakcji.

W poniedziałek od wczesnych godzin porannych na stacji Świętokrzyska w rejonie galerii multimedialnej pasażerowie witani będą słodkim upominkiem z logo metra. Na trzech ścianach galerii wyświetlana będzie tak zwana oś czasu z historią warszawskiego metra w pigułce.

Z kolei o godzinie 15 na antresoli stacji Wilanowska (głowica południowa, ściana wschodnia) zostanie uroczyście odsłonięta jubileuszowa mozaika.

W części antresoli galerii Wilanowska - w ramach Akademii Sztuk Podziemnych - zaprezentowana zostanie wystawa z okazji 30. rocznicy uruchomienia przewozów pasażerskich metrem w Warszawie.

Historia podziemnej kolei przedstawiona będzie też na ogrodzeniach Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Tego dnia na monitorach w pociągach i na stacjach metra, a także na wybranych ekranach digitalowych w Śródmieściu wyświetlane będzie jubileuszowe logo Warszawskiego Metra.