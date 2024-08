Zaplecze sanitarne nowej linii. Plastikowa toaleta "tylko dla motorniczych"

Mogą załatwić się... w klinice dla zwierząt

- Czas przejazdu linii 11 do przeciwległego krańca z pełnym zapleczem socjalnym, ekspedycją i ubikacją wynosi od 35 minut w przypadku skróconych kursów do Cmentarza Wolskiego, do ponad 50 minut na Nowe Bemowo. Na tych pętlach przewidziane są przerwy rozkładowe, wynikające z przepisów - wyjasnił Urbanowicz.

Zapytany o względy estetyczne, zapewnił, że toaleta jest codziennie opróżniania i dezynfekowana. I dodał, że spółka zapewniła tramwajarzom dostęp do toalety w pobliskiej klinice weterynaryjnej, ale chciała też, by pracownicy mieli alternatywę w godzinach wczesnoporannych (pierwsze kursy przed 5) i późnowieczornych (grubo po 23).

Tymczasowa toaleta zostanie na długie lata?

Tramwaje wróciły na Gagarina po ponad 50 latach. Ten odcinek to tylko odnoga powstającej od dwóch lat trasy do Miasteczka Wilanów. Sielecki "wąs" oddano do użytku w maju, ale już w lipcu go zamknięto w związku z pracami przy łączeniu torowisk na Puławskiej i Rakowieckiej. Zgodnie z planem te roboty mają się zakończyć 1 września.