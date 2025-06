Czarny teatr przy białym muzeum. Rusza budowa TR Warszawa

Aldona Machnowska-Góra o budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

- Cieszę się, że po wielu latach klątwa placu Defilad została skutecznie i trwale złamana. Dziś w samym centrum miasta mamy wspaniały budynek MSN, wspaniały plac Centralny, teraz czas na równie wspaniały TR Warszawa - mówiła podczas uroczystego podpisania umowy Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy. I dodała: - Po wielu miesiącach przygotowań możemy finalizować pierwszy etap inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt, dzięki którym dziś już nie mamy wątpliwości, że teatr będzie miał swoją siedzibę. Przestronną, nowoczesną, wyjątkową. Przy tej okazji muszę wspomnieć o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które wywołuje ogólnonarodową dyskusję o architekturze. TR też będzie wzbudzał kontrowersje, ale to chyba dobrze. Może będzie to przyczynek do edukacji o estetyce i edukacji związanej z przestrzenią publiczną.

Budynek TR Warszawa został zaprojektowany przez nowojorską pracownię Thomas Phifer and Partners, we współpracy z APA Wojciechowski Architekci i Buro Happold. Funkcję inżyniera kontraktu pełni konsorcjum ECM Group Polska i Portico Project.

Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Źródło: Thomas Phifer and Partners

- Cieszymy się niezmiernie z rozpoczęcia nowego etapu budowy miejsca, które stanie się najważniejszym i najbardziej innowacyjnym teatrem współczesnym w Warszawie. Wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej nowa siedziba TR Warszawa dopełni naszą wizję stworzenia przestrzeni, która będzie katalizatorem zaangażowania publiczności w sztukę i w kulturalny renesans, jaki dziś dokonuje się w Warszawie - stwierdził Thomas Phifer, główny architekt TPP.

Teatr zintegrowany z muzeum

Zgodnie z założeniami projektowymi, nowy budynek TR Warszawa ma zostać zintegrowany z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tworząc spójną przestrzeń architektoniczną. Charakterystyczny czarny gmach teatru będzie komplementarny wobec białej bryły MSN, wpisując się w założenia urbanistyczne placu Defilad.

Pierwszy etap budowy obejmie wykonanie infrastruktury podziemnej i jej połączenie z istniejącym budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy Źródło: tvnwarszawa.pl

- To znakomity projekt, wyrafinowany inżyniersko i architektonicznie, zaawansowany technologicznie, wymagający ogromnej precyzji już przy wykonaniu samych fundamentów. Poprzeczkę realizacyjną zawieszono tu równie wysoko, jak w przypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W imieniu zespołu spółki dziękuję za powierzenie nam realizacji pierwszego etapu inwestycji i za zaufanie, jakim obdarza nas dziś inwestor. WARBUD lubi wyzwania, lubi nietuzinkowe projekty, którym oddaje pełnię swoich kompetencji i doświadczenia, ale też zaangażowanie i serce - ocenił Nicolas Dépret, prezes Zarządu Warbud.

Nowy budynek teatru TR Warszawa ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów teatralnych w Europie. Jego architektura zakłada otwarte przestrzenie, harmonijnie współgrające z nowymi założeniami urbanistycznymi placu Centralnego.

Nowa siedziba TR Warszawa to także wielofunkcyjny budynek teatralny, łączący funkcje artystyczne, edukacyjne, społeczne i gastronomiczne.

Rusza budowa TR Warszawa Źródło: UM Warszawa

Wizja Teatru Przyszłości

- Warszawa zasługuje na ten budynek, nowoczesne miejsce dla produkcji i prezentacji sztuk performatywnych. Teatr, który zmieści zarówno wielkie inscenizacje, jak i kameralne spektakle - powiedziała z kolei dyrektorka TR Warszawa, Ania Rochowska. - Duża scen - big box pozwoli na rozwinięcie najbardziej wyrafinowanych technologicznie i koncepcyjnie pomysłów artystów. Mamy szansę zrealizować wizję Teatru Przyszłości, o której marzyli artyści teatru z początku, połowy i końca XX wieku. I o których marzymy dziś my, środowisko sztuki XXI wieku. Scena mniejsza, tak zwany black box będzie z kolei wielkością nawiązywała do naszej dzisiejszej siedziby. Chcemy, aby TR na placu Centralnym, stojący między instytucjami kultury ulokowanymi w Pałacu Kultury i Nauki a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, był miejscem spotkania, dopełniał kulturalne centrum stolicy - uzupełniła dyrektorka Rochowska.