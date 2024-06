Przez trzy tygodnie będzie mieszkała w Zachęcie. Performans Katarzyny Kozyry

W piątek wieczorem w warszawskiej Zachęcie zaprezentowano wystawę "Łzy szczęścia", na której można zobaczyć dzieła najważniejszych polskich twórców XX i XXI wieku. Częścią wydarzenia jest performans Katarzyny Kozyry, która wprowadziła się do Zachęty. Artystka zamierza spędzić tam najbliższe trzy tygodnie.

Instalacje Katarzyny Kozyry

- Wzruszona jestem na widok "Święta wiosny" Katarzyny Kozyry. Ta instalacja była pokazywana po raz pierwszy w Zachęcie w roku 2001, kiedy tu pracowałam – powiedziała historyk sztuki Agnieszka Morawińska, wówczas dyrektorka Zachęty i wieloletnia dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie. - Mając w pamięci tegoroczne Biennale w Wenecji, można śmiało powiedzieć, że Katarzyna Kozyra swoją twórczością wpisuje się w najbardziej oryginalne i atrakcyjne nurty sztuki wspólczesnej. To wielka artystka – podkreśliła Agnieszka Morawińska.

"Mieszkanie" artystki w Zachęcie

Odmienna w nastroju jest ta część wystawy, gdzie obok słynnych prac Kozyry, takich jak "Piramida zwierząt" została zaaranżowana przestrzeń stanowiąca "mieszkanie" artystki. Za białymi parawanami, lekko rozsuniętymi, co pozwala zajrzeć do wnętrza, widać przytulną przestrzeń - łóżko z pościelą w jasnych kolorach, obok stolik z rozłożonymi albumami, krzesło, fotel, lampę. Na łóżku rezyduje w swobodnych pozach sama artysta: przeciąga się, gimnastykuje, rozmawia z przysiadającymi na brzegu łóżka gośćmi. Podczas piątkowego wernisażu dookoła artystki kłębił się tłum zaciekawionych widzów: artystów, kuratorów, krytyków sztuki i zwyczajnej publiczności.

Tytuł "Łzy szczęścia" został zaczerpnięty z prezentowanej na wystawie pracy wideo Oskara Dawickiego z muzyką Pawła Mykietyna. Na filmie Dawickiego z oczu mężczyzny płyną łzy, ale nie spływają do dołu, lecz wspinają się po rzęsach, po twarzy do góry, ku czołu. Oscar Dawicki swoim performansem, będącym formą rozwinięcia idei zawartej w filmie, rozpoczął piątkowy wieczór w Zachęcie.

Symboliczna wystawa

- Wystawa jest dla nas symboliczna, specjalnie w czasie zmian, które dotykają Zachętę – powiedziała na przedpremierowym pokazie w czwartek Justyna Markiewicz p.o. dyrektora Zachęty Narodowej galerii Sztuki. - Przez trzy miesiące zespół kuratorów wybierał prace z naszej kolekcji, opatrywał współczesnymi interpretacjami i komentarzami zarówno artystów jak i publiczności. I dzieła, i komentarze odzwierciedlają zmiany wrażliwości społecznej, pokazują ważną rolę sztuki współczesnej i instytucji kultury w procesie odzyskiwania głosu przez grupy społeczne systemowo go pozbawiane - dodała.

Wszystkie prace prezentowane w ramach wystawy należą do imponującej kolekcji Zachęty, składającej się z prawie 3700 obiektów; jest to malarstwo, rzeźba, instalacje, wideo, prace na papierze, choreografia czy performans. Dzieła z kolekcji były wystawiane w galeriach w Polsce oraz za granicą, takich jak Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Leopold Museum w Wiedniu czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.