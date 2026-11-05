Komunikacja Utrudnienia na pierwszej linii metra. Cztery stacje zamknięte Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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"W związku ze zdarzeniem na stacji Politechnika pociągi linii metra M1 kursują na trasie Kabaty – Dw. Gdański" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty - Metro Wilanowska oraz z Młocin do Świętokrzyskiej i z Centrum do Młocin. Stacja Centrum otwarta jest tylko dla pasażerów wsiadających i jadących w kierunku Młocin.

Zastępcza linia autobusowa "ZA METRO" kursuje na trasie: Metro Świętokrzyska 01 – Marszałkowska – Waryńskiego – Batorego – Niepodległości – Woronicza – Puławska – Domaniewska – Bukowińska – wysiadanie na przystanku Metro Wilanowska 19 (powrót) Metro Wilanowska 04 – Niepodległości – Armii Ludowej – Rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 02.

Utrudnienia na pierwszej linii metra Źródło zdjęcia: ZTM

O szczegóły zapytaliśmy w Metrze Warszawskim. - Około godziny 14 doszło do zdarzenia z udziałem pasażera. Zakończyła się akcja służb ratowniczych. Będzie konieczność pracy policji i prokuratora - przekazała Anna Bartoń.

Dopytaliśmy o organizację ruchu na stacji metra Centrum, jej połowiczną dostępność. - Tam jest przejazd techniczny i zawsze pętla północna, jeżeli jest zorganizowana od stacji Centrum, to w drugą stronę pociągi dojeżdżają tylko do stacji Świętokrzyska - wyjaśniła Bartoń.

Utrudnienia na pierwszej linii metra Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Utrudnienia na pierwszej linii metra Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl