Nowe tramwaje już w Warszawie. Tak wyglądał ich unboxing

Dwa tramwaje z Korei Południowej dotarły już do Warszawy. Miasto pokazało, jak wyglądał ich unboxing, czyli rozpakowywanie z ochronnych folii. Podczas wakacji mają przejść testy homologacyjne, żeby jesienią wyruszyć na stołeczne trasy. To nie koniec dobrych wiadomości od tramwajarzy w ostatnich dniach.

W piątek informowaliśmy, że dwa nowe tramwaje od koreańskiego dostawcy, po trwającej około siedem tygodni podróży, dotarły już do Polski i z gdyńskiego portu zostaną przetransportowane do Warszawy. W niedzielę stołeczny ratusz poinformował, że tramwaje dotarły już do stolicy. Pokazał też nagranie z ich rozpakowywania. "Widzieliście kiedyś taki unboxing? Pierwsze ze 123 nowych (składów - red.) dotarły już do stolicy. Wygodne, ciche i z klimatyzacją – niebawem ruszą na tory" - czytamy we wpisie Warszawy.