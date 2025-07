Remont placu Zawiszy potrwa dłużej

Prace na placu Zawiszy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Intensywne opady deszczu zakłóciły prace remontowe na placu Zawiszy. "Podczas przeprowadzonej w środę rano kontroli nadzorujący budowę inspektorzy i inżynierowie stwierdzili, że wilgotność podłoża torowiska – efekt padającego deszczu – jest zbyt duża, by móc przejść do kolejnego etapu budowy, tj. układania płyt" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Jak zapewniono, ekipy remontowe starały się minimalizować wydłużenie czasu prac, wykonując część tych, na które deszcz nie ma wpływu. Były to rozbiórki i wywożenie gruzu.

Prace o tydzień dłużej

W związku z sytuacją na budowie wykonawca zgłosił potrzebę zmiany harmonogramu robót. Nowy grafik przesuwa zakończenie remontu o siedem dni.

Pierwszy etap, związany z pracami na wlocie od strony Grójeckiej i wstrzymaniem ruchu tramwajów od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza, potrwa do 18 lipca.

Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

W drugim etapie wykonawca pracować będzie na wlocie od strony Al. Jerozolimskich, w związku z czym tramwaje nie będą kursować od pl. Zawiszy do pl. Starynkiewicza. Ten etap zaplanowano od 19 lipca do 3 sierpnia.

Ostatni etap, obejmujący wlot od strony Towarowej i zakładający wstrzymanie ruchu tramwajów od pl. Zawiszy do Okopowej, będzie realizowany od 4 do 10 sierpnia.

"Konieczność skoordynowania z innymi pracami"

"Dodatkową okolicznością, którą trzeba było wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu nowych dat zakończenia poszczególnych etapów remontów, była konieczność skoordynowania z innymi pracami, w innych częściach miasta. Przykładowo powrót tramwajów na ul. Młynarską był powiązany z rozpoczęciem II etapu prac na pl. Zawiszy" - zaznaczyli tramwajarze.

Trwający od blisko dwóch tygodni remont łuków na Młynarskiej, który Tramwaje Warszawskie realizują własnymi siłami, zakończy się terminowo - tramwaje wrócą na Młynarską i Obozową w poniedziałek, 14 lipca. Tego dnia wrócą też tramwaje na Andersa - po planowym i terminowo zakończonym remoncie łuków na skrzyżowaniu ulic Stawki i Andersa. W związku ze zmianą harmonogramu prac od 14 lipca zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu tramwajów.

Jak pojadą tramwaje?

Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 15; na trasę Marymont Potok – Metro Ratusz-Arsenał, do przystanku przy tej stacji metra ponownie będą dojeżdżały składy linii 66. Na swoje stałe trasy wrócą tramwaje linii 11 (Sielce – Cmentarz Wolski, w godzinach szczytu Nowe Bemowo), 19 (Stegny – Nowe Bemowo), 20 (Boernerowo – Żerań Wschodni), 23 (Nowe Bemowo – Czynszowa) oraz 24 (Nowe Bemowo – Gocławek). Przestaną kursować autobusy linii zastępczej Z23.

Nie zmienią się trasy tramwajów i autobusów wprowadzone z powodu remontu rozjazdów na placu Zawiszy. Tramwaje nie kursują ulicą Grójecką między placem Narutowicza a placem Zawiszy. Tramwaje linii 9 z Pragi dojeżdżają do pętli przy placu Starynkiewicza. Do przystanków Och-Teatr na ulicy Grójeckiej (czyli tam, gdzie składy mogą zmienić kierunek jazdy) od strony placu Narutowicza kursują tramwaje linii 18 z PKP Służewiec i 33 z Metra Młociny. Tramwaje linii 78 od placu Zawiszy jadą Alejami Jerozolimskimi na Pragę, do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Nie kursują tramwaje linii 7. Wydłużone do placu Starynkiewicza zostały trasy autobusów linii zastępczych Z-9 i Z14 kursujących aleją Krakowską i ul. Grójecką.

Trasy autobusów

Autobusy, które z placu Zawiszy jadą ulicą Raszyńską i dalej Żwirki i Wigury, czyli 128 na Szczęśliwice, 175 i N32 w kierunku Lotniska Chopina oraz 504 w stronę Kabat, jadą objazdem przez Grójecką i Niemcewicza. Przy placu Zawiszy zatrzymują się na Grójeckiej za placem, na przystanku Plac Zawiszy 04 – zamiast na Raszyńskiej przy hotelu.

W Alejach Jerozolimskich, przy stacji kolejowej Warszawa Ochota, uruchomiony został także przystanek Plac Zawiszy 56 – dla autobusów linii 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, Z-9 i Z14 oraz nocnych N32, N35, N38, N43, N85, N88.

Zmiany te utrzymają się do końca pierwszego etapu prac na pl. Zawiszy, czyli do piątku, 18 lipca.