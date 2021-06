Premier obiecuje: 45 minut z centrum Warszawy do centrum Łodzi

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się na Dworcu Zachodnim, na uroczystości podpisania umowy wstępnej na prace przygotowawcze pod budowę odcinka Kolei Dużych Prędkości. Zapowiedział, że dzięki inwestycji podróż z Warszawy do Łodzi będzie trwała około 45 minut.

Koleje Dużych Prędkości mają dowozić pasażerów do Centralnego Portu Komunikacyjnego z wielu miast w Polsce z prędkością do 350 kilometrów na godzinę. - Przez wiele wiele lat kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw. To, niestety, przez pierwsze 25 lat III Rzeczpospolitej nie miało miejsca. Polska kolej wjechała w koleiny, które były bardzo niedobre dla jej rozwoju, były antyrozwojem. Tutaj stawiamy na kolej przyszłości, tu chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, krajowych i wspólnotowych, na realizację planu inwestycji nowoczesnych kolei - mówił premier.

Zapowiedział też znaczne przyspieszenie w podróżach między Warszawą a Łodzią: - Warszawa - Łódź w około 45 minut z centrum do centrum. Coś, co do niedawna przekraczało wyobraźnię nas Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana i może doprowadzić do tak znacznej poprawy komfortu i poprawy życia mieszkańców, którzy się przemieszczają miedzy tymi miastami.

Morawiecki zaznaczył, że koleje wymagają jednak wyobraźni i wieloletnich inwestycji. - Także wyobraźni związanej z realizacją całościowego planu gospodarczego. Takim właśnie planem jest Polski Ład. Częścią tego planu jest Centralny Port Komunikacyjny, czyli centralny port lotniczy wraz z połączeniami kolejowymi i drogowymi. Taki, który zupełnie przebuduje architekturę połączeń w ramach naszej ojczyzny - wyjaśnił.

Jak wskazał, plac budowy na Dworcu Zachodnim jest też swego rodzaju symbolem "przełamania niemożności". - To w perspektywie kilku najbliższych lat na pewno ponad 200 miliardów złotych inwestycji w całym kraju - powiedział.

Wspomniał też, że dumą kolei II RP były "punktualność, czystość, jakość schludność, bezpieczeństwo". - To chyba antyteza tego, co działo się czasie III RP. Tak wiele mamy jeszcze do naprawienia, ale niech ten wielki, jeden z największych placów budowy w Polsce, świadczy o tym, jak poważnie podchodzimy do tego wyzwania; jak zasadniczo zmieniamy układ komunikacyjny i wzmacniamy powiązania międzyregionalne, tak, żeby cala Polska mogła rozwijać się równomiernie - podsumował Morawiecki.

Premier na placu budowy nowego Dworca Zachodniego

Porozumienie w sprawie megalotniska

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy - za spółką CPK - że przedstawiciele Polski i Hiszpanii podpisali porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Porozumienie koncentruje się na współpracy w zakresie rozwoju polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości. Jak podkreśliła spółka, "Hiszpania jest jednym ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a strona polska jest zainteresowana czerpaniem z ich doświadczeń w tym zakresie".

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 kilometrów nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na około trzech tysiącach hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 roku wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

