Co stało się w metrze? Policja wyjaśnia

"Ze wstępnych informacji wynika, że na stacji metra Racławicka doszło do awarii technicznej. Prowadzone są czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn pożaru" - przekazała Komenda Stołeczna Policji w mediach społecznościowych. W rozmowie z tvnwarszawa.pl policjanci przekazali, że przyczyna pojawienia się ognia na razie jest nieznana. By ją wyjaśnić, powołany zostanie między innymi biegły z zakresu pożarnictwa.

Pożar w metrze

Straż pożarna informację o problemach w metrze otrzymała kilka minut przed godziną 1 w nocy. - Na stacji metra Racławicka doszło do zadymienia w podstacji energetycznej. Paliło się w pomieszczeniu technicznym pod podłogą techniczną. To duże pomieszczenie. Mieliśmy trudne warunki do gaszenia, dostęp do pomieszczenia był utrudniony, nie ułatwiała go infrastruktura. Z wnętrza wydobywał się czarny dym - opisał we wtorek około godziny 7 starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

W szczytowym momencie na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej. W zdarzeniu nie było poszkodowanych. Działania strażaków zakończyły się około godziny 9. To jednak nie oznacza końca utrudnień, z którymi we wtorek mierzą się mieszkańcy Warszawy. - Pożar był na tyle poważny, że mamy utrudnienia na pierwszej linii metra. Uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem oraz sterowaniem ruchem pociągów. Na linii M1 nie prowadzimy w związku z tym na tę chwilę ruchu - powiedziała na antenie TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

Utrudnienia dotyczą pierwszej linii metra. Na linii drugiej pociągi kursują ze zmniejszoną częstotliwością. W związku z utrudnieniami w komunikacji miejskiej prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

