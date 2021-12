Motorniczy oglądał porno na smartfonie w czasie jazdy

Tramwaje Warszawskie zapowiadają konsekwencje służbowe

Według "Gazety Stołecznej", Tramwaje Warszawskie znają już tożsamość motorniczego i prowadzą rozmowy z zatrudniającą go zajezdnią. Do sprawy odniósł się również rzecznik spółki Maciej Dutkiewicz. - Sytuacja pokazana na filmie jest absolutnie naganna i nie ma miejsca na tego typu zachowania w naszej firmie. Bardzo jest mi przykro, że do niej doszło. Rozmawiałem z przełożonym pracownika i wyciągniemy wobec niego konsekwencje służbowe - zapowiedział w rozmowie ze "Stołeczną".