Świąteczna komunikacja w stolicy

W Wigilię Bożego Narodzenia, w trakcie samych świąt i potem aż do Trzech Króli Warszawski Transport Publiczny (WTP) dostosowuje się do zmiany tempa życia w stolicy. W okresie od 23 grudnia do 6 stycznia komunikacja miejska kursować będzie w bardziej świątecznym rytmie. Dodatkowo Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat stają się wtedy deptakiem, po którym można spacerować.

23 grudnia – poniedziałek

Pierwsze zmiany w kursowaniu pojazdów WTP wprowadzone zostaną w poniedziałek, 23 grudnia, kiedy zaczną się ferie w szkołach. Kilka linii autobusowych zostanie zawieszonych (196, 263, 320, 332, 356, 809, 815, E-2, Z-8), nie będzie kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej i akademickiej oraz podjazdów do szkół, nieco zmienione zostaną trasy linii 130, 192 i 401. Pojawi się też specjalny rozkład autobusowy dla wybranych linii 106, 122, 125, 154, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 212, 317, 319, 338, 414, 507, 509, 523, 739. Tramwaje będą jeździły w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, a poza szczytem co 7,5 lub 15 minut. Z nieco mniejszą częstotliwością będą podjeżdżały pociągi metra na obu liniach.

24 grudnia – Wigilia

W Wigilię od rana autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Na trasy nie wyjadą autobusy linii 160, 196, 263, Z-8. Będą kursowały autobusy linii C40, dowożące pasażerów z Metra Młociny do bramy zachodniej Cmentarza Północnego. Według zmienionych rozkładów pojadą autobusy linii 122, 138, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 500, 523, 527, 705, 709, 710, 719, 724, 735, 739, 742, 743, L30, L50, L51.

Po godzinie 15:00 część autobusów i tramwajów zacznie zjeżdżać do zajezdni. Ograniczone zostanie wtedy kursowanie autobusów linii 104, 111, 112, 114, 116, 120, 122, 131, 133, 136, 138, 139, 141, 143, 149, 152, 153, 154, 161, 163, 165, 170, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 189, 190, 191, 194, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 217, 239, 500, 503, 507, 520, 523, 527, 709, 713. Przestaną kursować autobusy linii 102, 106, 107, 108, 110, 117, 118, 121, 123, 125, 126, 129, 156, 168, 171, 182, 187, 188, 193, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 249, 256, 409, 512, 514, 516, 518, 727 oraz , tramwaje 6, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 27, 28; a na trasach będzie mniej składów linii 1, 2, 9, 16, 17, 33.

Tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 20 minut (linie 1, 4 i 7 będą miały zmienione trasy), a metro na obu liniach będzie kursowało co 7 minut (po godzinie 23:00 – co 10 minut).

25-26 grudnia – Boże Narodzenie

W Święta Bożego Narodzenia autobusy będą jeździły według rozkładu jazdy dnia świątecznego z zawieszeniem kursowania linii 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z-8. Zmienione zostaną rozkłady linii 106, 112, 120, 122, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527. Nieco innymi trasami będą kursowały autobusy linii 130, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 521.

Tramwaje będą miały specjalny rozkład jazdy – będą jeździły co 10 lub co 20 minut. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia „wolne” będą miały tramwaje linii 13, 14, 18 oraz 27.

Według specjalnego rozkładu jazdy będzie też w te dni kursowało metro. W nocy z 25 na 26 grudnia uruchomione będą nocne kursy podziemnej kolei.

27 grudnia – piątek

Chociaż to jest piątek, to autobusy, metro i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu, w tym autobusy linii 331, 401, 402. Na trasy nie wyjadą autobusy 171, 196, 249, 256, 263, 409, Z-8; natomiast wybrane linie będą miały rozkłady specjalne 122, 138, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 500, 502, 509, 520, 521, 523, 525, 705, 709, 710, 719, 724, 735, 739, 742, 743, L30. Autobusy 126, 130 i 192 pojadą zmienionymi trasami.

28-29 grudnia – sobota i niedziela

Będą obowiązywały standardowe rozkłady dla tych dni, z małymi wyjątkami. Zarząd Transportu Miejskiego zawiesi kursowanie autobusów linii: 171 i 249 (tylko w sobotę), 196, 256, 263, Z-8; wydłuży trasę linii 130, 192 będą miały trasę jak w dni świąteczne a rozkłady specjalne będą miały linie 106, 122, 177, 193.

30-31 grudnia – poniedziałek i wtorek (Sylwester)

W poniedziałek i wtorek autobusy będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy, z wyjątkiem linii 106, 122, 125, 154, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 188, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 212, 317, 319, 338, 414, 507, 509, 523, 739. Wybrane linie autobusowe będą miały zmienione trasy, a kursowanie linii 196, 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8 będzie zawieszone. Nieco innymi trasami będą kursowały autobusy linii 130, 134, 192, 326, 401.

Tramwaje będą jeździły co 5 lub 10 minut w godzinach szczytu, w pozostałych co 7,5 lub co 15 minut. Pociągi metra w godzinach szczytu będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co 3 minuty i 30 sekund (linia M2). W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie kursowało przez całą noc.

1 stycznia – Nowy Rok

W Nowy Rok autobusy będą jeździły „świątecznie”, natomiast tramwaje i metro według specjalnego rozkładu jazdy (jak w święta Bożego Narodzenia). Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 13, 14, 18, 27. Nie będą tego dnia jeździły autobusy linii 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z-8.

Zmienione zostaną rozkłady autobusów 106, 112, 120, 122, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527. Nieco innymi trasami będą kursowały autobusy 130, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 521.

2-3 stycznia – czwartek/piątek

Tramwaje i metro będą kursowały z mniejszą częstotliwością niż w dni powszednie – tramwaje w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, a pociągi metra w godzinach szczytu co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co 3 minuty i 30 sekund (linia M2).

W przypadku autobusów będą niewielkie korekty – nie wyjadą autobusy 196 i E-2, 179 będą miały zmieniony rozkład, 114 nie będzie miało kursów realizowanych w dni nauki, natomiast na linii 110 nie będzie podjazdów pod placówki oświatowe.

4-5 stycznia – sobota/niedziela

Będą obowiązywały standardowe rozkłady jazdy, poza linią 196, która zostanie zawieszona. Również w niedzielę będą nocne kursy metra.

6 stycznia – Trzech Króli

Tego dnia będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy. Nie wyjadą autobusy linii 126 i 196, a 193 będzie miała specjalny rozkład jazdy.