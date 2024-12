Nowe rozkłady jazdy pociągów na Mazowszu

Umowa na finansowanie pociągów SKM do Pruszkowa Źródło: TVN24

Pierwsza modyfikacja rozkładu jazdy ma obowiązywać od 15 grudnia 2024 roku do 8 marca 2025 roku. Takie ramy czasowe odnoszą się zarówno do Kolei Mazowieckich, jak i Szybkiej Kolei Miejskiej. Największe zmiany w kursowaniu pociągów wynikają z zakończenia prac przy modernizacji Dworca Zachodniego. Jak zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego, pojawi się między innymi więcej kursów na linii obwodowej przez Warszawę Gdańską oraz "lepsza obsługa Lotniska Chopina".

Nowy rozkład jazdy SKM

Przez cały dzień pociągi linii S1 będą kursowały w równym takcie, z częstotliwością co około 30 minut. Jak podaje SKM, w pełnej relacji z Pruszkowa do Otwocka pojedzie 37 pociągów, a w odwrotnej relacji - 38 pociągów. "Pierwsze poranne połączenia rozpoczną bieg na stacji Warszawa Zachodnia - w kierunku Otwocka lub Warszawa Wschodnia - w kierunku Pruszkowa. Natomiast ostatnie, wieczorne kursy z Otwocka zakończą się na stacji Warszawa Zachodnia, a te z Pruszkowa na stacji Warszawa Wschodnia" - podano.

Pociągi linii S2 wracają 15 grudnia na swoją stałą trasę do Sulejówka Miłosny. Przez cały dzień połączenia będą realizowane z częstotliwością co około 30 minut. Pociągi będą odjeżdżały ze stacji przy lotnisku 25 i 55 minut po każdej pełnej godzinie. Dodatkowo wydłużone będą godziny ich kursowania, to znaczy: pierwszy poranny pociąg do Lotniska Chopina dotrze o godzinie 4:33, a ostatni wieczorny w stronę Sulejówka odjedzie o godz. 23:55. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu na tory wyjadą dłuższe składy.

"W dni powszednie w pełnej relacji pomiędzy Lotniskiem Chopina a Sulejówkiem Miłosną pojedzie 38 par pociągów, a w dni wolne od pracy - 37 par. Pozostałe, wczesno poranne lub późno wieczorne połączenia będą realizowane w skróconej relacji i rozpoczną lub zakończą bieg na stacjach Warszawa Zachodnia lub Warszawa Wschodnia" - czytamy w komunikacie. Jak dodaje SKM, połączenie centrum stolicy z lotniskiem jest uzupełniane przez pociągi linii S3 oraz RL Kolei Mazowieckich (Lotnisko Chopina - Modlin przez Warszawę Centralną).

Pociągi linii S3 między Lotniskiem Chopina a Legionowem będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nich we wszystkie dni tygodnia, co około 60 minut. W ciągu dnia do Legionowa pojedzie 17 pociągów, a do Lotniska Chopina - 18. "Dwa pierwsze poranne połączenia będą realizowane na skróconej trasie, ze stacji Warszawa Zachodnia. Natomiast ostatni pociąg z Lotniska Chopina skończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia, a ostatni z Legionowa - na stacji Warszawa Zachodnia" - podaje SKM.

Wydłużona trasa linii SKM S40

Pociągi linii S4 tak jak dotychczas będą kursowały między Piasecznem a Legionowem i Zegrzem Południowym przez linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. W dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co 60 minut, do Zegrza Południowego pojedzie 19, a do Piaseczna - 18 pociągów. W weekendy i święta na trasie Piaseczno - Zegrze Południowe pojadą cztery pary pociągów. Pozostałe pociągi, poza pierwszymi porannymi oraz ostatnimi wieczornymi, będą kursowały pomiędzy Piasecznem a Wieliszewem.

Pociągi linii S40 będą kursowały na nowej, wydłużonej trasie z Piaseczna do Wieliszewa lub Radzymina (przez Warszawę Gdańską) a nie jak do tej pory, do Warszawy Głównej. W pełnej relacji w dni powszednie, z Piaseczna do Radzymina będzie 10 połączeń, a w odwrotnej - z Radzymina do Piaseczna - 12 połączeń. Ponadto, 8 pociągów skończy, a 7 rozpocznie bieg w Wieliszewie. Natomiast ostatni, wieczorny pociąg z Piaseczna dotrze do stacji Legionowo Piaski.

SKM podaje, że na odcinku Piaseczno - Wieliszew pociągi będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. Natomiast z Legionowa do Warszawy w dni robocze będą trzy połączenia w godzinie.

Schemat linii SKM po 15 grudnia 2024 roku Źródło: UM Warszawa

Zmiany dla pasażerów Kolei Mazowieckich

Pociągi linii R1 Warszawa - Skierniewice będą kursowały w zmienionych godzinach, natomiast liczba połączeń będzie zbliżona do obecnego rozkładu jazdy. W popołudniowym szczycie komunikacyjnym pojawią się nowe połączenia do Grodziska Mazowieckiego. Będzie też dodatkowy wieczorny pociąg w relacji Warszawa Wschodnia - Grodzisk Mazowiecki.

Pasażerowie wybierający linię R2 Warszawa - Łuków również muszą spodziewać się nowych godzin kursowania pociągów. Dodatkowo w godzinach popołudniowych pojawi się możliwość dojazdu do Mrozów, poprzez wydłużenie relacji pociągu obecnie kończącego bieg w Mińsku Mazowieckim. Zmiana dotyczy pociągu startującego ze stacji Warszawa Zachodnia o godz. 14.49. Jego przyjazd w Mrozach jest przewidywany w rozkładzie na godz. 16.10. Ponadto w weekendy na tory wyjedzie więcej pociągów kursujących z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

Z powodu prac utrzymaniowych, w dniach 16-18 grudnia, planowane jest wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Siedlce - Dziewule w godzinach 22.40-4.30. Dwa ostatnie i pierwszy pociąg w dobie zostaną zastąpione przez komunikację autobusową kursującą na odcinku Łuków - Siedlce.

Koleje Mazowieckie KM zdjęcie ilustracyjne Źródło: Koleje Mazowieckie

Rozkład dla linii R21 Siedlce - Czeremcha zmienia się wyłącznie pod względem godzin kursowania pociągów. Liczba połączeń pozostaje taka sama, jak dotychczas.

Pociągi linii R3 Warszawa - Łowicz Główny będą kursowały w nowych godzinach, zwiększy się też liczba połączeń. Jak zapowiadają Koleje Mazowieckie, uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów kursująca codziennie w godzinach wieczornych między stacjami Sochaczew - Warszawa Wschodnia. Natomiast w dni robocze będzie także dodatkowa para pociągów obsługujących o poranku trasę z Dęblina do Ożarowa Mazowieckiego i z Ożarowa Mazowieckiego na stację Warszawa Wschodnia.

Pociągi linii R31 Kutno - Sierpc będą kursowały w relacji podzielonej do i ze stacji Płock. Zmienią się godziny kursowania pociągów, ponadto zwiększona została liczba par pociągów kursujących na odcinkach Kutno - Płock oraz Płock - Sierpc. W związku z planowanymi na przełom lutego i marca pracami utrzymaniowo-naprawczymi na odcinku Kutno - Płock planowane jest wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej. Przerwy w kursowaniu pociągów planowane są od 21 do24 lutego w godzinach 20.00-4.00 oraz w dniach 1-2 marca.

Pasażerowie linii R6 Warszawa - Czyżew zyskają trzy pary nowych połączeń w relacji Małkinia - Czyżew w godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych. Poza tym zmianom ulegają godziny kursowania pociągów, ale ich liczba pozostaje bez zmian.

Dodatkowa para pociągów obsłuży linię R61 w relacji Tłuszcz - Ostrołęka. Pasażerowie zyskają także nowe połączenia relacji Tłuszcz - Wyszków - Tłuszcz, w tym wieczorne połączenie umożliwiające powrót z Warszawy po godzinie 22:00.

Koleje Mazowieckie zapowiadają, że istotnym zmianom uległ rozkład jazdy linii R62 Ostrołęka - Chorzele - Szczytno. "We współpracy ze spółką 'Polregio' zaplanowaliśmy nowy rozkład jazy umożliwiający dogodniejsze przejazdy w relacji Ostrołęka - Szczytno - Olsztyn, tzn. dwie pary pociągów KM, które dojadą aż do Szczytna, natomiast jedna para połączeń 'Polregio' obsłuży Ostrołękę" - przekazano w komunikacie.

Pasażerowie korzystający z linii R7 Warszawa - Dęblin zyskają dwa dodatkowe poranne połączenia z Warszawy Falenicy do Warszawy Zachodniej. Mają one usprawnić poranne dowozy do Warszawy.

Dodatkowe pociągi będą też obsługiwały linię R8 Warszawa - Radom. W nowym rozkładzie jazdy pojawiają się dwie pary połączeń przyspieszonych na trasie Skarżysko Kamienna - Warszawa Wschodnia przez Radom i Warszawę Gdańską oraz w odwrotnej relacji. Pasażerowie będą mogli z nich skorzystać w godzinach porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

"W związku z budową peronu i wiaduktu na stacji Radom Wschodni w terminie 3 lutego - 8 marca, ruch na odcinku Lesiów - Radom Główny będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Jedna para połączeń zostanie skrócona do Dobieszyna, a część połączeń będzie miała ograniczoną liczbę zatrzymań na odcinku Radom - Lesiów" - zapowiadają Koleje Mazowieckie.

Na linii R81 Dęblin - Radom pojawią się nowe poranne połączenia, usprawniające dojazdy do pracy. Będą kursowały w relacjach Radom - Pionki, Pionki - Radom.

Jedna para połączeń linii R82 Radom - Drzewica zostanie w godzinach popołudniowych i wieczornych wydłużona o odcinek Przysucha - Drzewica. Dodatkowo pasażerowie będą mieli więcej połączeń weekendowych.

W przypadku linii R9 Warszawa - Działdowo zmiany dotyczą weekendów, kiedy to pojawi się dodatkowa para połączeń na odcinku Nasielsk - Ciechanów.

Natomiast pasażerowie jadący pociągami linii R91 Nasielsk - Sierpc będą mogli liczyć na skrócenie czasu przejazdu z uwagi na postęp prac remontowych na wskazanej trasie. Koleje Mazowieckie zapowiadają też dodatkową parę połączeń.

Warszawa Zachodnia, Koleje Mazowieckie KM Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Koniec wzajemnego honorowania biletów

"Od 15 grudnia 2024 roku przestaje obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wprowadzone w związku z utrudnieniami na liniach kolejowych i modernizacją stacji Warszawa Zachodnia" - zapowiadają Koleje Mazowieckie.

Wciąż obowiązuje jednak oferta dla podróżnych Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD. "Honorowanie określonych rodzajów biletów ważnych na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w pociągach KM w I i II strefie biletowej ZTM odbywać się będzie według zasad oferty" - zaznaczono w komunikacie.