Dzięki niej mieszkańcy Bielan unikną korków. Wybrano przebieg ważnej trasy

Wizualizacja trasy S7 Źródło: GDDKiA, Value Engineering

Obecnie droga urywa się przed węzłem Młociny, docelowo połączy się z planowaną trasą S7. Urzędnicy wybrali wariant Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Zaplanowano dwie jezdnie i obustronne chodniki oraz drogi rowerowe. Nad bielańskimi skrzyżowaniami trasa przejdzie bezkolizyjnie - estakadami.

W sierpniu 2022 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta informował o przetargu na przygotowanie koncepcji programowej budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego). Opracowanie miało dotyczyć odcinka od Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 i zawierać cztery warianty tej drogi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Promost Consulting, która ostatecznie przygotowała koncepcję. Urzędnicy właśnie wybrali jeden wariant, który ma być tym docelowym, o czym jako pierwsza informowała "Gazeta Stołeczna".

Przebieg Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Jak tłumaczy nam rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska, w wybranym wariancie trasy, który połączy się z przyszłą S7 na tzw. węźle Janickiego, przewidziane są dwie jezdnie, obustronne drogi rowerowe i chodniki.

"Będzie to droga klasy G (głównej). Początek odcinka znajdzie się na wschodnim wlocie alei generał Wittek, w miejscu istniejącego parkingu P&R. Trasa ma przebiegać estakadami nad skrzyżowaniami z ul. Zgrupowania AK "Kampinos" oraz ul. J. Kasprowicza i Nocznickiego. Koniec estakady znajdzie się za skrzyżowaniem ul. T. Nocznickiego z ul. Kaliszówka oraz wyjazdem z parkingu P&R Młociny" - opisuje przebieg trasy rzeczniczka SZRM.

"Na dalszym odcinku jezdnie główne trasy będą przebiegać równolegle do istniejącej jezdni Nocznickiego oraz torowiska tramwajowego, po jego północnej stronie. Lokalizacja torowiska nie ulegnie zmianie. Następnie trasa znajdzie się na wiadukcie drogowym nad ul. Popiela w rejonie skrzyżowania ulic Wólczyńskiej, Nocznickiego, Popiela i dalej przechodzić będzie bezkolizyjnie aż do włączenia do trasy S7 na węźle Janickiego" - wskazuje Choińska-Ostrowska.

Wybrano wariant przebiegu Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na Bielanach Źródło: SZRM

Połączenie z S7

Chodzi o planowany 13-kilometrowy odcinek trasy S7 pomiędzy Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej. Jesienią ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu drogi. W ramach inwestycji mają powstać m.in. dwa tunele: pod Bielanami i Bemowem. Według wstępnych szacunków kierowcy skorzystają z tego fragmentu ekspresówki w 2032 roku.

Ten odcinek będzie przebiegał po istniejącym śladzie ulicy Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, trasa zaprojektowana będzie na nasypie. Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, do węzła Wólka Węglowa i węzła Janickiego. Za ulicą Arkuszową w Warszawie trasa zostanie poprowadzona w tunelach - pod Bielanami o długości około 1000 metrów i pod Bemowem o długości około 1100 m. Na połączeniu S7 z drogą ekspresową S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ. Koncepcja zakłada również budowę pięciu węzłów drogowych: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego (wariantowo), Generała Maczka (pomiędzy tunelami) oraz Warszawa Północ.

Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę Źródło: Google Maps

Niepewny węzeł

Kwestia budowy węzła Janickiego była niepewna. Gdy GDDKiA planowała przebieg S7, węzeł wypadł z planów, co wywołało protesty wśród mieszkańców Bielan. Ci obawiali się, że brak połączenia z Trasą Mostu Marii Skłodowskiej-Curie doprowadzi do zakorkowania wąskich uliczek na Młocinach. Ostatecznie drogowcy uzależnili powstanie łącznicy od zaawansowania prac na inwestycji SZRM oraz współfinansowania jej przez stołeczny samorząd.

Rzeczniczka SZRM wskazuje, że trwające prace projektowe obejmują opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, o którą wystąpiliśmy w ubiegłym miesiącu, zapadną ustalenia dotyczące kontynuacji prac projektowych oraz terminu realizacji robót budowlanych - wyjaśnia Choińska-Ostrowska.

Szacunkowy, przewidywany koszt budowy drogi w wybranym wariancie to około 440 mln zł.