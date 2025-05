Jest pomysł na zagospodarowanie zrujnowanej willi przy Palisadowej. W budynku ma się znaleźć Muzeum Bielan. Dzielnica wyda kilkaset tysięcy złotych na projekt dostosowania budynku na ten cel. Remont będzie o wiele droższy.

Willa powstała ponad sto lat temu na zlecenie aptekarza Jana Gessnera. We wrześniu 1939 roku budynek był świadkiem obrony Warszawy. Po wojnie został znacjonalizowany, po kilkudziesięciu latach bez poważnego remontu popadł w ruinę.

Na Palisadową niełatwo się dostać, dojeżdża tylko jedna linia autobusowa - 250. Teren między Cmentarzem Północnym a hutą Arcelor-Mittal raczej nie zachęca do eksploracji. W okolicy głównie zakłady kamieniarskie i magazyny. Żeby dotrzeć do willi pod numerem 7, trzeba odbić ponad 100 metrów od ulicy, w głąb zadrzewionej działki. Budynek jest w fatalnym stanie.

Willa aptekarza Gessnera

Wybudowano go w latach 20., nie ma pewności, w którym roku, źródła nie są tu zgodne. Pewne jest, że powstała na zlecenie znanego farmaceuty Jana Gessnera, właściciela apteki w Alejach Jerozolimskich 11 w Śródmieściu i fabryki leków przy Przemysłowej 22 na Ochocie (w 1939 roku ponad 150 specyfików w ofercie!). Był to teren podwarszawskiej osady Placówka.

We wrześniu 1939 I batalion 30 Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem majora Bronisława Kamińskiego starł się tutaj z Niemcami. Kaniowczycy osłaniali odwrót Armii Poznań, rozbitej nad Bzurą. Poległo kilkuset żołnierzy. Z uwagi na zaciekłość walk, które w pewnej fazie toczyły się na bagnety, starcie bywa nazywane "Warszawskimi Termopilami".

Najpierw powstanie projekt

- Wiceprzewodnicząca rady dzielnicy Iwona Walentynowicz, radna z Wólki Węglowej, z zawodu historyczka, rzuciła pomysł, by zrobić tam Muzeum Bielan. Kilka lat temu zabezpieczyliśmy willę przed degradacją, położyliśmy tymczasowy dach, a teraz przeznaczyliśmy 400 tysięcy złotych na prace projektowe, uzgodnienia konserwatorskie, kosztorys - mówi nam burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Jak wygląda harmonogram prac? - To jest projekt, który rozłożyliśmy sobie na trzy-cztery lata, to minimum dla tego typu inwestycji. Mam nadzieje, że do połowy przyszłego roku będziemy mieli dokumentację projektową. Mając projekt, będziemy mogli wnioskować o kolejne środku, także unijne - odpowiada Pietruczuk.