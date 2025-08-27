Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. Drogowcy planują w tym miejscu tunel trasy ekspresowej

Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
Urzędnicy wydali decyzję o warunkach zabudowy dla działki na warszawskiej Chomiczówce, która znajduje się w korytarzu planowanej trasy S7, północnej wylotówki ze stolicy. Miałby tam stanąć blok - ustaliła "Gazeta Stołeczna".

Chodzi o zadrzewioną rezerwę terenu w rejonie ulic Kwitnącej i Maszewskiej pomiędzy blokami osiedla Chomiczówka. "Wuzetka", którą kilka dni temu wydał Urząd Dzielnicy Bielany dla dewelopera Dekpol - Inwestycje 1 Sp. z o.o., dopuszcza budowę bloku mieszkalnego.

"Studium nie jest wiążące dla decyzji WZ"

Jak opisuje "Gazeta Stołeczna", to finał długiej procedury. Wcześniej decyzja bielańskiego ratusza została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i odesłana z powrotem do urzędu.

- Kluczowe jest to, że dla tych działek już była wydana wuzetka, jeszcze w 2016 r. Nie było wtedy jeszcze decyzji o przebiegu S7, nie wytyczono linii rozgraniczających tej arterii, nie było decyzji środowiskowej. Na tamtym etapie był tylko korytarz zarezerwowany w studium zagospodarowania miasta. Ale studium nie jest wiążące dla decyzji WZ - wyjaśnia cytowany przez "Stołeczną" Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz Bielan.

Piątkowski wskazał, że inwestor właściwie przepisał gabaryty z decyzji z 2016 r. Warunek dostępu do drogi publicznej, w tym wypadku ulicy Kwitnącej, został spełniony.

Drogowcy zaopiniowali negatywnie, ale...

Jak tłumaczył dalej wiceburmistrz, projekt decyzji negatywnie zaopiniowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale z zaznaczeniem, że planowany budynek znajduje się poza liniami rozgraniczającymi przyszłej trasy S7. Jednocześnie drogowcy wskazali w swojej opinii, że budynek mógłby przeszkadzać w budowie tunelu. Przez teren Chomiczówki planowana trasa ma być poprowadzona pod ziemią.

-Z punktu widzenia przestrzeni administracyjnej my nie mamy się na czym oprzeć. Nie mamy trwałego rozstrzygnięcia co do przebiegu S7, a nawet negatywna opinia wskazała, że budynek stanie obok S7 - powiedział Piątkowski.

Oczywiście wydanie "wuzetki" nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę. Ale jak wskazuje "Stołeczna" taka decyzja stanowi podstawę do wyceny działki przy procedurze wywłaszczenia. Grunt, na którym mógłby stanąć blok, kosztuje więcej niż działka, wobec której nie ma planów inwestycyjnych.

Teren, który będzie dokładnie wydzielony pod budowę trasy określa zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie trwa procedura jej uzyskania przez GDDKiA.

Przebieg planowanej trasy S7

W październiku ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu 13-kilometrowego odcinka trasy S7 od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie przebiegać po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, trasa zaprojektowana będzie na nasypie. Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, do węzła Wólka Węglowa i węzła Janickiego. Za ul. Arkuszową w Warszawie trasa zostanie poprowadzona w tunelach - pod Bielanami o długości około 1000 metrów i pod Bemowem o długości około 1100 m. Na połączeniu S7 z drogą ekspresową S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Jak zapowiadał kierownik warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski, pierwsze prace nad budową drogi powinny rozpocząć się w 2028 roku. Jako termin oddania inwestycji urzędnik wskazał 2032 rok.

Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę
Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę
Źródło: Google Maps

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: "Gazeta Stołeczna"

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA, Value Engineering

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w Polsce
Czytaj także:
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego
Śródmieście
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
Praga Północ
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
Żoliborz
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym mocno przygląda się prokurator
Katarzyna Kędra
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji
Śródmieście
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
Śródmieście
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
Śródmieście
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik
Okolice
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2
Okolice
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Warszawie? Do ratusza trafiła petycja
Mokotów
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Okolice
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
Okolice
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
Bemowo
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
Bielany
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Mokotów
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
Białołęka
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
Okolice
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Ekspert: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
Wawer
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
Okolice
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
Żoliborz
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Okolice
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Po rzece zostało tylko błoto
Wilanów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki