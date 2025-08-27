Wizualizacja trasy S7 Źródło: GDDKiA, Value Engineering

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chodzi o zadrzewioną rezerwę terenu w rejonie ulic Kwitnącej i Maszewskiej pomiędzy blokami osiedla Chomiczówka. "Wuzetka", którą kilka dni temu wydał Urząd Dzielnicy Bielany dla dewelopera Dekpol - Inwestycje 1 Sp. z o.o., dopuszcza budowę bloku mieszkalnego.

"Studium nie jest wiążące dla decyzji WZ"

Jak opisuje "Gazeta Stołeczna", to finał długiej procedury. Wcześniej decyzja bielańskiego ratusza została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i odesłana z powrotem do urzędu.

- Kluczowe jest to, że dla tych działek już była wydana wuzetka, jeszcze w 2016 r. Nie było wtedy jeszcze decyzji o przebiegu S7, nie wytyczono linii rozgraniczających tej arterii, nie było decyzji środowiskowej. Na tamtym etapie był tylko korytarz zarezerwowany w studium zagospodarowania miasta. Ale studium nie jest wiążące dla decyzji WZ - wyjaśnia cytowany przez "Stołeczną" Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz Bielan.

Piątkowski wskazał, że inwestor właściwie przepisał gabaryty z decyzji z 2016 r. Warunek dostępu do drogi publicznej, w tym wypadku ulicy Kwitnącej, został spełniony.

Drogowcy zaopiniowali negatywnie, ale...

Jak tłumaczył dalej wiceburmistrz, projekt decyzji negatywnie zaopiniowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale z zaznaczeniem, że planowany budynek znajduje się poza liniami rozgraniczającymi przyszłej trasy S7. Jednocześnie drogowcy wskazali w swojej opinii, że budynek mógłby przeszkadzać w budowie tunelu. Przez teren Chomiczówki planowana trasa ma być poprowadzona pod ziemią.

-Z punktu widzenia przestrzeni administracyjnej my nie mamy się na czym oprzeć. Nie mamy trwałego rozstrzygnięcia co do przebiegu S7, a nawet negatywna opinia wskazała, że budynek stanie obok S7 - powiedział Piątkowski.

Oczywiście wydanie "wuzetki" nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę. Ale jak wskazuje "Stołeczna" taka decyzja stanowi podstawę do wyceny działki przy procedurze wywłaszczenia. Grunt, na którym mógłby stanąć blok, kosztuje więcej niż działka, wobec której nie ma planów inwestycyjnych.

Teren, który będzie dokładnie wydzielony pod budowę trasy określa zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie trwa procedura jej uzyskania przez GDDKiA.

Przebieg planowanej trasy S7

W październiku ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu 13-kilometrowego odcinka trasy S7 od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej.

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie przebiegać po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, trasa zaprojektowana będzie na nasypie. Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, do węzła Wólka Węglowa i węzła Janickiego. Za ul. Arkuszową w Warszawie trasa zostanie poprowadzona w tunelach - pod Bielanami o długości około 1000 metrów i pod Bemowem o długości około 1100 m. Na połączeniu S7 z drogą ekspresową S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Jak zapowiadał kierownik warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski, pierwsze prace nad budową drogi powinny rozpocząć się w 2028 roku. Jako termin oddania inwestycji urzędnik wskazał 2032 rok.

Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę Źródło: Google Maps