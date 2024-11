Największy parking P+R do przebudowy

- Zabraliśmy się do pracy od podstaw i najpierw wykonaliśmy analizę, która podpowiedziała nam, jak ulepszyć parking, żeby był nie tylko wygodniejszy i bardziej estetyczny, ale też ekologiczny. A co za tym idzie - tańszy w użytkowaniu - powiedziała cytowana w komunikacie Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Ekologiczne rozwiązania

Kolory i litery dla każdego poziomu parkingu są takie same na wszystkich P+R: na poziomie zero – żółty i litera A, na pierwszym piętrze – niebieski i B, na drugim – czerwony i C, na trzecim – zielony i D, na czwartym – fioletowy i E.

Zielona ściana na Wilanowskiej

Zmiany czekają też parking P+R przy stacji Wilanowska. "W zieloną, w dosłownym tego słowa znaczeniu, zmieni się zachodnia ściana parkingu P+R Metro Wilanowska. Zamontowany zostanie na niej stelaż ze stalowych linek, który stanie się podporą dla winobluszcza pięciolistkowego. Mimo, że to bardzo szybko rosnąca roślina – rocznie jej pnącza mogą przyrastać nawet do 2 metrów, to ściana parkingu ma 80 m długości i 10 m wysokości. To aż 800 m kw. powierzchni" - zapowiedział stołeczny ratusz.