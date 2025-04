"Niemała kwota" w kopercie czeka na właściciela

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

Strażnicy miejscy znaleźli "niemałą kwotę pieniędzy". Były w kopercie z napisem sugerującym, że to świąteczny prezent. Cenne znalezisko czeka na właściciela w komendzie na Bielanach.

Pieniądze zostały znalezione we wtorek, 22 kwietnia.

"Koperta została odnaleziona na Bielanach. Nie ujawniamy tekstu dedykacji, bo stanowi on charakterystyczną cechę znaleziska. Osoba, która uprawdopodobni, że to ona zgubiła kopertę może ją odzyskać, zgłaszając się do komendy przy ulicy Żeromskiego 7" - napisali w krótkim komunikacie strażnicy miejscy.