Awantura w sklepie. Klient zaatakował sprzedawcę tasakiem

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów

Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który podczas kłótni ze sprzedawcą w sklepie zaatakował go tłuczkiem do mięsa zakończonym tasakiem. Wybił też szybę i groził właścicielce sklepu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Jak poinformowała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, do zdarzenia doszło w Wielką Sobotę w jednym ze sklepów przy ulicy Romaszewskiego.

Zaatakował sprzedawcę, groził właścicielce

- 40-letni mężczyzna zakupił kod dostępu do popularnej platformy internetowej umożliwiającej oglądanie filmów i seriali. Po powrocie do domu zorientował się, że kod nie działa. Wrócił więc do sklepu, domagając się zwrotu pieniędzy. Pracownik wyjaśnił mu obowiązującą procedurę reklamacyjną, co spotkało się z agresywną reakcją. Doszło do awantury. W jej trakcie 40-latek wyjął tłuczek do mięsa zakończony z jednej strony tasakiem i zaatakował pracownika sklepu. Pokrzywdzony doznał obrażeń - opisała policjantka.

Ponadto agresywny 40-latek groził również właścicielce sklepu oraz wybił szybę tłuczkiem, powodując straty w wysokości około 1200 złotych. Na miejsce została wezwana policja.

Zarzuty i areszt

- Funkcjonariusze dysponując rysopisem sprawcy, bardzo szybko ustalili jego tożsamość i rozpoczęli poszukiwania. Po krótkim czasie mężczyzna był już w rękach mundurowych z Bielan - wskazała Kozłowska.

40-latek usłyszał zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, uszkodzenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych. - Sąd rejonowy, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka bielańskich policjantów.

40-latek został zatrzymany Źródło: KRP V