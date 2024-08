Zostawił portfel w taksówce. Kierowca twierdził, że nic nie znalazł

Klient zostawił portfel w taksówce. Kierowca nie przyznał się, że go znalazł. Sprawą zajęli się policjanci i teraz 32-latkowi za przywłaszczenie grozi nawet pięć lat więzienia.

Klient korzystając z taksówki stracił portfel z dokumentami. Bardzo szybko zorientował się jednak, gdzie zostawił swoje rzeczy i od razu skontaktował się z kierowcą, który go wiózł. 32-latek twierdził jednak, że w pojeździe nie zostały żadne rzeczy. Pokrzywdzony zgłosił więc sprawę na policję.

- Zajęli się nią kryminalni z Bielan. Bardzo szybko ustalili, że portfel jest w posiadaniu obywatela Ukrainy. Okazało się, kierowca nie oddał go pokrzywdzonemu - informuje podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa V. - 32-letni Ukrainiec został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego. Usłyszał zarzut za przywłaszczenie portfela z pieniędzmi i dokumentami, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - dodaje.