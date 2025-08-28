Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn

Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Źródło: KRP VI
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Źródło: KRP VI
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Źródło: KRP VI
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn
Źródło: KRP VI
Policjanci z warszawskiej Białołęki poszukują trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z kradzieżą trzech rowerów i hulajnogi z posesji przy ulicy Płochocińskiej. Opublikowali ich zdjęcia.

Do kradzieży doszło 20 lipca tego roku. Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że z tymi kradzieżami bezpośredni związek ma trzech mężczyzn.

Rysopisy poszukiwanych

Rysopis pierwszego mężczyzny: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, ciemne włosy, krótkie po bokach (góra dłuższa), posiadał tatuaże na obu rękach; ubrany był w czarną koszulkę typu t-shirt, czarne spodnie jeansowe i białe buty sportowe.

Drugi mężczyzna: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, włosy w kolorze ciemny brąz, krótkie po bokach (góra dłuższa); ubrany był w czarną koszulkę polo, czarne spodnie, czarne buty sportowe z białą podeszwą, na lewej ręce miał zegarek koloru złotego.

Trzeci mężczyzna: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, włosy ciemne dłuższe, widoczne tatuaże na obu rękach; ubrany był w czarną koszulkę koloru, spodenki krótkie jeansowe, białe buty sportowe.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tych mężczyzn prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35 lub 47 723 52 19" - poinformowała policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
Praga Północ
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
Bielany

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Śródmieście
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
Śródmieście
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Śródmieście
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Setki kilogramów klefedronu
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Śródmieście
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci na drodze
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Wola
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Śródmieście
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wola
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki