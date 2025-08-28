Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn

Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn Źródło: KRP VI Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn Źródło: KRP VI Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn Źródło: KRP VI Policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn Źródło: KRP VI

Do kradzieży doszło 20 lipca tego roku. Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że z tymi kradzieżami bezpośredni związek ma trzech mężczyzn.

Rysopisy poszukiwanych

Rysopis pierwszego mężczyzny: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, ciemne włosy, krótkie po bokach (góra dłuższa), posiadał tatuaże na obu rękach; ubrany był w czarną koszulkę typu t-shirt, czarne spodnie jeansowe i białe buty sportowe.

Drugi mężczyzna: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, włosy w kolorze ciemny brąz, krótkie po bokach (góra dłuższa); ubrany był w czarną koszulkę polo, czarne spodnie, czarne buty sportowe z białą podeszwą, na lewej ręce miał zegarek koloru złotego.

Trzeci mężczyzna: wiek około 20-25 lat, szczupła budowa ciała, włosy ciemne dłuższe, widoczne tatuaże na obu rękach; ubrany był w czarną koszulkę koloru, spodenki krótkie jeansowe, białe buty sportowe.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tych mężczyzn prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35 lub 47 723 52 19" - poinformowała policja.