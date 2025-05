Pierwszy krok do przebudowy "jednej z najbardziej niebezpiecznych ulic"

Przejazd ulicą Szamocin i Wałuszewską Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Piesi do szkoły czy pracy muszą iść poboczem. Przy ulicy Szamocin nie ma chodników. Mieszkańcy walczą o nie od lat, wreszcie nastąpił przełom. Są pieniądze, choć na razie tylko na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy tej drogi. To pierwszy krok.

Kluczowe fakty: Rada Warszawy przyznała 1,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu ulic Szamocin-Wałuszewska, na odcinku od Płochocińskiej do Żyrardowskiej. To prawie 2,5 kilometra. To dopiero pierwszy etap, pieniędzy na samą przebudowę jeszcze nie ma.

Kilka miesięcy temu mieszkańcy Szamocina protestowali, domagając się budowy chodnika. Wywiesili banery na ogrodzeniach swoich posesji. Opatrzyli je różnymi hasłami typu: "Chodnik potrzebny od zaraz!", "Walczymy o chodnik! Miasto nas ignoruje!".

- Szamocin jest jedną z najbardziej niebezpiecznych ulic Białołęki. Chodniki poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Cieszę się, że znalazły się na to pieniądze - zaznacza Filip Pelc, radny dzielnicy Białołęka.

Przyznanie pieniędzy na projekt to jednak dopiero pierwszy etap. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się przebudowa i ile będzie kosztować.

Mieszkańcy Szamocina od lat czekają na modernizację jednej z najdłuższych dróg. Ulica o tej samej nazwie ciągnie się od Płochocińskiej do Orneckiej. Tam zmienia się w Wałuszewską i prowadzi do środka Białołęki Dworskiej. Niestety, jej stan pozostawia wiele do życzenia. Jest wąska i nie ma chodników. Pobocze jest niebezpieczne, a w niektórych miejscach nie ma go wcale przez bliskość przydrożnego rowu. Dodatkowo, gdy spadnie deszcz miękkie podłoże zmienia się w błoto. Nie ma także oświetlenia.

Przemieszczanie się ulicą Szamocin jest utrudnione, ale to najkrótsza trasa dzieci do szkoły, a dla dorosłych do stacji PKP i sklepów.

Pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej

W tej sprawie pojawiło się światełko w tunelu. Powstanie dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Szamocin i Wałuszewskiej od Płochocińskiej do Żyrardowskiej. To prawie 2,5 kilometra.

- Była duża batalia. Mieszkańcy mocno się starali, zorganizowali też akcję z banerami i protestami. Było również dużo spotkań - mówi nam Filip Pelc, radny Białołęki, Partia Zieloni.

Chodzi m. in. o spotkania w listopadzie 2023 roku, podczas których mieszkańcy rozmawiali z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie budowy chodnika na ulicy Szamocin i Wałuszewskiej. Niestety, wówczas wiele nie zdziałali. Czekali na informację od urzędu, dotyczącą wnioskowania o pieniądze na inwestycje w ratuszu. Kiedy decyzje z urzędów nie nadchodziły mieszkańcy Szamocin i Wałuszewskiej rozpoczęli protest i wywiesili na swoich posesjach banery.

Banery wywieszone przez mieszkańców Szamocina Źródło: tvnwarszawa.pl

Teraz sytuacja się zmieniła. - W końcu się udało. Radni miejscy znaleźli środki na ten cel. Więc również słowa uznania dla nich. W pozyskanie pieniędzy na chodnik przy ulicy Szmaocin była też zaangażowana radna miasta Anna Auksel-Sekutowicz - mówi nam Filip Pelc, radny Białołęki, Partia Zieloni.

Pieniądze na projekt przyznali radni na marcowej sesji Rady Miasta Warszawy. - Mamy pieniądze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej - mówi Anna Auksel-Sekutowicz. Trafiły do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, który będzie zajmował się tą inwestycją.

"Mamy się przygotowywać do tego zadania"

W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się zadania miejskich jednostek. To jest dokument, który uchwala Rada Miasta Warszawy.

- Nie wybieramy sobie zadań do realizacji, tylko realizujemy to, co jest przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Inwestycje są tam dokładnie określone i mają przypisany budżet do realizacji. Na podstawie tego, mając do dyspozycji środki finansowe, możemy rozpocząć określone działania - wyjaśnia Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Mieszkańcy domagają się chodnika przy Wałuszewskiej i Szamocin Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Jednym z takich zadań jest właśnie rozbudowa ulic Szamocin i Wałuszewskiej. - Środki w wysokości 1,5 miliona złotych przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu ulic Szamocin-Wałuszewska, na odcinku od Płochocińskiej do Żyrardowskiej - Choińska-Ostrowska. Jak dodaje, szczegóły nie są jeszcze znane. - Mamy się przygotowywać do tego zadania. Czekamy na wytyczne od różnych jednostek miejskich, żeby móc powiedzieć w jakim kierunku ten projekt będzie się rozwijał - zaznacza.

Nadzieje i obawy mieszkańców

Radości nie kryją mieszkańcy. - To duży sukces. Cieszymy się, że jednak w końcu się udało, że fundusze zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W sprawie modernizacji tej ulicy od dawna byliśmy zbywani i słyszeliśmy tylko, że nie da się. Okazało się, że jednak się da - mówi pani Patrycja, mieszkanka Szamocina.

Jej zdaniem o przyznaniu środków zadecydowały liczne spotkania. - Dzięki nim ta sprawa została zauważona. Jako mieszkańcy ciągle dopytywaliśmy o tę inwestycję, ciągnęliśmy ten temat, żeby nie pozostał bez odpowiedzi - podkreśla mieszkanka.

Piesi są słabo widoczni na ulicy Szamocin Źródło: tvnwarszawa.pl

I dodaje, że inwestycja jest potrzebna, bo okolica się rozbudowuje i w rezultacie ruch lokalny się zwiększa. - Bardzo fajnie, że wzięta pod uwagę została również ulica Wałuszewska. To bardzo ważne, bo zarówno nią, jak i ulicą Szamocin poruszają się dzieci do szkoły po drugiej stronie lasu - dodaje pani Patrycja.

Mieszkańcy mają jednak pewne obawy. - Przyznanie środków na opracowanie projektu, to dopiero początek drogi. Nie spodziewamy się, żeby w przeciągu trzech lat została rozpoczęta inwestycja. Możemy się tylko spodziewać projektu. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie potraktowana priorytetowo i nie będzie się znowu przeciągać latami - podkreśla mieszkanka.

Chodniki w obie strony, ścieżka rowerowa i zieleń?

Zakres inwestycji ma objąć zagospodarowanie pasa drogowego z podziałem na strefy przeznaczone dla pojazdów, rowerzystów i pieszych oraz obszary nasadzeń zieleni. - Ma zostać zaprojektowana nowa jezdnia, chodniki po obu stronach, odwodnienie, oświetlenie i ścieżka rowerowa. Mam nadzieję, że to w takim kształcie pozostanie. Ale to na etapie projektowania się okaże - rozważa białołęcki radny Pelc.

Podobne odczucia ma warszawska radna Anna Auksel-Sekutowicz. - Zakres mi się podoba, pozwoli na kompleksową rozbudowę. To głębsze przemyślenie i działanie kompleksowe. Zrezygnowanie z podejścia, żeby było jak najtaniej, tylko porządne przygotowanie inwestycji - mówi. Jednak nie wyklucza komplikacji. - Będzie trochę przeszkód. Przy zabudowaniach na Szamocinie biegnie rów, są słupy, w lesie z przyszłym chodnikiem mogą kolidować drzewa. To nie będzie łatwa inwestycja - stwierdza.

- Liczę, że na etapie projektowania zostanie znalezione jakieś rozwiązanie, które umożliwi szybkie stworzenie ścieżki rowerowej i obustronnych chodników - dodaje radny Pelc.

Ulice Wałuszewska i Szamocin na Białołęce Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Ulica Wałuszewska i Szamocin Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Radny cieszy się, że środki na opracowanie dokumentacji projektowej zostały przyznane. - Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic Białołęki, w związku z tym, że nie ma tam chodnika, a dużo osób chodzi tamtędy do szkoły i pracy. Chodniki to będzie coś, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Cieszę się, że znalazły się na to pieniądze - zaznacza Pelc.

Entuzjazmu nie ukrywa też warszawska radna. - Zawsze najtrudniej jest zacząć. Przyznanie środków na opracowanie dokumentacji projektowej to był najważniejszy element. Dzięki niej będziemy wiedzieć jaki wykup działek będzie potrzebny, czy można ominąć potencjalne przeszkody i o jakie środki należy w dalszej kolejności się starać. Tylko trzymać kciuki, żeby znalazły się pieniądze na kolejny etap - podkreśla Auksel-Sekutowicz.

Przebudowa skrzyżowania bliżej

W Szamocinie jest jeszcze inna, oddzielna inwestycja. To przebudowa skrzyżowania ulicy Płochocińskiej z ulicą Szamocin. Znajduje się na bardziej zaawansowanym etapie. Projekt budowlany jest już gotowy.

- Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów wykonawczych, które pozwolą między innymi na oszacowanie kosztów inwestycji i jej ostatecznego kształtu. Na koniec będziemy mogli ogłosić przetarg i poszukać wykonawcy - informuje Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy ZDM.