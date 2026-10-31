Białołęka Kolejny etap nocnych prac na S8. Drogowcy przeniosą się na Białołękę Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Prace drogowe na trasie S8 (wideo archiwalne) Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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Prace drogowe na trasie S8 toczą się etapami. Drogowcy frezują jezdnię, układają nową nawierzchnię i wykonują oznakowanie poziome. Roboty są wykonywane w godzinach nocnych między 20.00 a 5.00, aby utrudnienia w ruchu były jak najmniej odczuwalne przez kierowców.

Jak przekazała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, między 2 a 6 listopada, wykonawca zajmie się remontem trasy S8 na Białołęce. "Prace będą prowadzone na jezdni równoległej do trasy głównej w kierunku Białegostoku" - zapowiedziała w komunikacie.

Utrudnienia będą dotyczyły odcinka trasy S8 na Białołęce Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Podczas remontu dwukrotnie zostanie zamknięta jezdnia lokalna między węzłami Marywilska i Modlińska. Po raz pierwszy w nocy z 2 na 3 listopada, a po raz drugi w nocy z 4 na 5 listopada. Kierowcy nie będą mogli wjechać na nią można z Modlińskiej i Jagiellońskiej. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą natomiast liczyć się z tym, że wyłączone z użytku będą przystanki Żerań FSO 04, PKP Toruńska 04 i PKP Toruńska 02.

Dodatkowo w nocy z 3 na 4 oraz z 5 na 6 listopada drogowcy zamkną jezdnię lokalną na wysokości węzła Marywilska. "Nie będzie można na nią wjechać z ulicy Wysockiego i Marywilskiej. Wyłączony z użytku będzie przystanek PKP Toruńska 04" - ostrzegła rzeczniczka GDDKiA.

Kierowcy będą przez cały czas mogli korzystać z jezdni tranzytowej w kierunku Białegostoku.

Prace w rejonie Mostu Grota-Roweckiego

W kolejnym etapie drogowcy przeniosą się na jezdnię lokalną na Moście Grota-Roweckiego. Zajmą się nitką w kierunku Poznania. W nocy z 9 na 10 listopada będzie ona zamknięta pomiędzy węzłami Modlińska i Wisłostrada włącznie z wjazdami z ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej.

Most Grota-Roweckiego w Warszawie Źródło zdjęcia: GDDKiA

Rzeczniczka GDDKiA zastrzegła, że harmonogram robót może ulec zmianie i jest zależny od warunków atmosferycznych. "O kolejnych etapach robót, które obejmą pozostałą część trasy między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, będziemy informować na bieżąco" - podała.