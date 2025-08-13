Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki Źródło: UM Warszawa

Jak poinformował w komunikacie stołeczny ratusz, duży remont przejdzie jezdnia ulicy Połczyńskiej w kierunku granicy miasta.

Od czwartku, od godziny 22 drogowcy będą pracowali pomiędzy ulicami Fort Wola a Powstańców Śląskich. Kierowcy będą jeździli w obu kierunkach nitką w stronę centrum. Autobusy linii 129, 189, 194 i N01 zmienią trasy, a parking P+R Połczyńska będzie nieczynny. W pierwszym etapie prac, który potrwa do poniedziałku, 18 sierpnia, będzie zamknięte również połączenie z Powstańców Śląskich. Objazd poprowadzi ulicami Człuchowską i Lazurową. Wszystkie prace na Połczyńskiej potrwają do końca wakacji. W tym czasie parking P+R Połczyńska będzie nieczynny.

Zamknięty fragment ulicy Połczyńskiej Źródło: UM Warszawa

Prace na Kasprzaka

Ku końcowi zmierza remont ulicy Kasprzaka, na odcinku między Płocką a aleją Prymasa Tysiąclecia. W sierpniowy weekend drogowcy ułożą nowy asfalt na jezdni w stronę Bemowa. Od czwartku, 14 sierpnia, od godziny 22 kierowcy będą jeździli objazdem ulicami: Płocką, Wolską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Tymi ulicami pojadą też autobusy linii 105 i 178. Układanie nawierzchni potrwa do poniedziałku, do godziny 4.

Wymiana nawierzchni na Kasprzaka Źródło: UM Warszawa

Remont Popiełuszki

Również w czwartek i także o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki na Żoliborzu. Kierowcy nie przejadą w stronę Bielan – pomiędzy placem Grunwaldzkim a ulicą Krasińskiego. Znaki wskażą objazdy ulicami: Broniewskiego i jezdnią serwisową alei Armii Krajowej do Żelazowskiej i dalej Włościańską lub Mickiewicza i Słowackiego. Zamknięta będzie także połowa skrzyżowania z Krasińskiego – od strony placu Wilsona. Tu objazd poprowadzi ulicą Mickiewicza do alei Wojska Polskiego. Podczas remontu autobusy linii: 114, 122, N13, N46 i N63 pojadą inaczej. Prace na Popiełuszki potrwają do poniedziałku, do godziny 4.

Asfaltowanie Powązkowskiej

Na Powązkowskiej drogowcy będą pracowali od czwartku, od około godziny 23.30 do niedzieli, do godziny 4. W tym czasie, od Piaskowej będą zamknięte dwa pasy prowadzące w stronę Okopowej. Kierowcy pojadą w obu kierunkach drugą stroną jezdni, gdzie będą mieli po jednym pasie. Samochody ciężarowe nie będą mogły skręcać w prawo z Powązkowskiej w Okopową. Z tego powodu autobusy linii: 180, N41 i N91 pojadą prosto Dziką i dalej aleją Jana Pawła II do Stawek.

Remont jezdni ulicy Popiełuszki i wymiana nawierzchni na Powązkowskiej Źródło: UM Warszawa

Tydzień utrudnień na Broniewskiego

Zaraz po długim weekendzie ciężki sprzęt pojawi się na Broniewskiego. Przez pięć dni ulica będzie zamknięta pomiędzy Krasińskiego a placem Grunwaldzkim. Kierowcy nie przejadą w żadnym kierunku. Objazd poprowadzi ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Matysiakówny. Prace potrwają od poniedziałku, od około godziny 6 do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.

Objazd ulicy Broniewskiego Źródło: UM Warszawa

Wymiana torów na Woli

Z kolei w piątek, około godziny 0:50 tramwajarze rozpoczną wymianę torów na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej. Zamknięta będzie jezdnia ulicy Wolskiej do centrum, pomiędzy Płocką i Skierniewicką. Na drugiej nitce kierowcy pojadą po jednym pasie w każdym kierunku. Ulica Skierniewicka straci połączenie z Wolską. Objazd poprowadzi Płocką. Tramwaje nie będą jeździły ulicą Wolską – od Młynarskiej do przystanku Reduta Wolska – do końca wakacji. W kierunku Cmentarza Wolskiego i Jelonek składy pojadą ulicą Kasprzaka.

Prace tramwajarzy na Woli Źródło: UM Warszawa