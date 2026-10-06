Bemowo Otwierają stację metra Chrzanów dla zwiedzających Oprac. Katarzyna Kędra |

Wizyta na budowie stacji metra Chrzanów Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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Niedawne zwiedzanie stacji Lazurowa cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego już w sobotę, 10 października, Metro Warszawskie zaprasza mieszkanki i mieszkańców ponownie, tym razem na stację Chrzanów, która powstaje wzdłuż ulicy Rayskiego (przy skrzyżowaniu z Szeligowską).

"W czasie spaceru będzie można zobaczyć m.in. wnętrza przystanku, w tym zejść na peron. Wejście na teren budowy znajduje się od strony ul. Rayskiego (mniej więcej na wysokości adresu Rayskiego 5)" - zachęca w zaproszeniu Metro Warszawskie.

Stacja metra Chrzanów Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Zwiedzanie zaplanowano od godz. 11:00. Wejście na teren budowy będą możliwe do godz. 15:00. W przypadku dużej frekwencji kolejka może zostać zamknięta wcześniej, jeśli jej długość będzie wskazywać, że kolejne osoby mogłyby wejść dopiero po godz. 15:00.

"O możliwości wcześniejszego zamknięcia bram decydować będzie liczba osób oczekujących oraz czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie zwiedzania. Przypominamy, że zwiedzanie odbywa się na terenie budowy, a bezpieczeństwo odwiedzających jest najważniejsze" - podkreślają urzędnicy.

Na spacer nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania i go podpisać. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić ważną legitymację uczniowską oraz posiadać pisemną zgodę opiekuna.

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Zasady zwiedzania

Ponieważ stacja Chrzanów to wciąż teren budowy, w czasie spaceru wymagany będzie odpowiedni strój: długie spodnie (krótkie spodenki, spódnice oraz sukienki nie są dopuszczalne), a także obuwie z płaską, twardą podeszwą oraz zabudowanym przodem (niedopuszczalne są buty sportowe, z miękką podeszwą, na obcasie bądź odkryte). Na czas zwiedzania uczestnicy otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe, których noszenie jest obowiązkowe.

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Z uwagi na bezpieczeństwo i warunki techniczne teren budowy nie jest przystosowany do poruszania się osób z ograniczoną mobilnością.

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstają podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej Mory. Nowa infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra. Budowa ma się zakończyć w 2026 roku.