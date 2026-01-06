Zima sparaliżowała transport w Holandii

Zimowa pogoda sparaliżowała transport w Holandii. Od kilku dni kraj zmaga się z silnymi mrozami, śniegiem i oblodzeniem, które doprowadziły do poważnych zakłóceń komunikacyjnych - zwłaszcza w rejonie Amsterdamu i w portach lotniczych.
Zakłócenia w ruchu kolejowym, odwołane loty
We wtorek na lotnisku Schiphol odwołano około 400 lotów, głównie europejskich, ale także część międzykontynentalnych. Jak informują holenderskie media, przed punktami informacyjnymi linii lotniczych - w tym KLM - ustawiały się długie kolejki podróżnych. Część z nich utknęła na lotnisku już trzy dni temu, czekając na możliwość powrotu do domów lub kontynuacji podróży.
Problemy wystąpiły również na kolei. Narodowy przewoźnik Nederlandse Spoorwegen dopiero około godziny 10 wznowił ruch po porannej, ogólnokrajowej przerwie spowodowanej awariami zwrotnic i usterką systemu informatycznego. W rejonie Amsterdamu i w prowincji Flevoland kursy pozostają ograniczone, co powoduje znaczne opóźnienia i odwołania połączeń.
Lokalne opóźnienia w ruchu drogowym sięgają nawet godziny
Na drogach sytuacja nieco się poprawiła, jednak służby drogowe ostrzegają kierowców przed śliską nawierzchnią i popołudniowym szczytem. Jak przekazał zarząd dróg i wód Rijkswaterstaat, rano doszło do wielu kolizji i wypadków, w tym do zablokowania autostrady A12 po kraksie z udziałem ciężarówki. Choć korków jest mniej niż zwykle, lokalne opóźnienia w ruchu sięgają nawet godziny.
Z powodu trudnych warunków pogodowych w części kraju wstrzymano kursowanie autobusów, a niektóre uczelnie i szkoły zdecydowały się zawiesić zajęcia. Uniwersytet w Utrechcie odwołał wtorkowe egzaminy, a zamknięte pozostają również wybrane szkoły średnie.
Meteorolodzy przewidują, że mroźna pogoda i opady śniegu utrzymają się przynajmniej do środy. Władze apelują do mieszkańców i podróżnych o ostrożność, sugerując pracę zdalną tam, gdzie to możliwe, oraz dokładne sprawdzanie informacji o lotach i połączeniach kolejowych przed wyruszeniem w drogę.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL