Świat

Zima sparaliżowała transport w Holandii

Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima zaatakowała Holandię
Źródło: Reuters
Zimowa aura spowodowała chaos komunikacyjny w Holandii. Setki pasażerów utknęły na lotnisku Schiphol po odwołaniu 400 lotów z powodu mrozów i śniegu. Środa może przynieść dalsze zakłócenia w lotach, kolei i ruchu drogowym.

Zimowa pogoda sparaliżowała transport w Holandii. Od kilku dni kraj zmaga się z silnymi mrozami, śniegiem i oblodzeniem, które doprowadziły do poważnych zakłóceń komunikacyjnych - zwłaszcza w rejonie Amsterdamu i w portach lotniczych.

Zakłócenia w ruchu kolejowym, odwołane loty

We wtorek na lotnisku Schiphol odwołano około 400 lotów, głównie europejskich, ale także część międzykontynentalnych. Jak informują holenderskie media, przed punktami informacyjnymi linii lotniczych - w tym KLM - ustawiały się długie kolejki podróżnych. Część z nich utknęła na lotnisku już trzy dni temu, czekając na możliwość powrotu do domów lub kontynuacji podróży.

Odladzany samolot holenderskich linii lotniczych KLM
Odladzany samolot holenderskich linii lotniczych KLM
Źródło: ANP

Problemy wystąpiły również na kolei. Narodowy przewoźnik Nederlandse Spoorwegen dopiero około godziny 10 wznowił ruch po porannej, ogólnokrajowej przerwie spowodowanej awariami zwrotnic i usterką systemu informatycznego. W rejonie Amsterdamu i w prowincji Flevoland kursy pozostają ograniczone, co powoduje znaczne opóźnienia i odwołania połączeń.

Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy

BIZNES

Lokalne opóźnienia w ruchu drogowym sięgają nawet godziny

Na drogach sytuacja nieco się poprawiła, jednak służby drogowe ostrzegają kierowców przed śliską nawierzchnią i popołudniowym szczytem. Jak przekazał zarząd dróg i wód Rijkswaterstaat, rano doszło do wielu kolizji i wypadków, w tym do zablokowania autostrady A12 po kraksie z udziałem ciężarówki. Choć korków jest mniej niż zwykle, lokalne opóźnienia w ruchu sięgają nawet godziny.

Z powodu trudnych warunków pogodowych w części kraju wstrzymano kursowanie autobusów, a niektóre uczelnie i szkoły zdecydowały się zawiesić zajęcia. Uniwersytet w Utrechcie odwołał wtorkowe egzaminy, a zamknięte pozostają również wybrane szkoły średnie.

Meteorolodzy przewidują, że mroźna pogoda i opady śniegu utrzymają się przynajmniej do środy. Władze apelują do mieszkańców i podróżnych o ostrożność, sugerując pracę zdalną tam, gdzie to możliwe, oraz dokładne sprawdzanie informacji o lotach i połączeniach kolejowych przed wyruszeniem w drogę.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

HolandiaZimaŚnieg
