Dopiero co Włosi zachwycali się pojawieniem delfina Mimmo, którego Wenecjanie przemianowali na Nane, w Lagunie Weneckiej, gdy miejsce to ponownie zaskoczyło swoim bogactwem przyrodniczym. W minioną niedzielę w pobliżu wejścia do portu na weneckiej wyspie Lido zauważono nietypowego gościa - mniszkę śródziemnomorską, jednego z najrzadszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków morskich na świecie.

Nagranie z tego niezwykłego spotkania pojawiło się w grupie Facebookowej "Pesca in laguna e mare". Na wideo widać, jak zwierzę spokojnie wynurza się z wody o zachodzie słońca. Kilka dni wcześniej podobny przypadek odnotowano u wybrzeży Rawenny, gdzie dorosła samica, mierząca około dwóch metrów, została zaobserwowana w płytkich wodach rezerwatu przyrodniczego w Punta Marina.

To nie pierwsze takie spotkanie

Według Mauro Bona, eksperta z Muzeum Historii Naturalnej "Giancarlo Ligabue" w Wenecji, foka mogła dotrzeć do Laguny Weneckiej, by badać nowe terytoria lub w poszukiwaniu pożywienia. - Nasze wybrzeża są bogatsze w ryby, którymi się żywią. Nie można też wykluczyć, że przybyła z chorwackiego wybrzeża, gdzie żyją liczniejsze kolonie [tych zwierząt - red.] - tłumaczy naukowiec.

Nie jest to pierwsze takie spotkanie w regionie. Między 2016 a 2018 rokiem mniszkę śródziemnomorską widywano już w rejonie wyspy Lido i miasta Chioggii. Biolodzy zauważają, że w ciągu ostatnich lat populacja tego gatunku w całym basenie Morza Śródziemnego powoli, ale systematycznie się odradza, choć wciąż pozostaje zagrożona wyginięciem.

Szacuje się, że obecnie żyje 800-1000 osobników, skupionych w trzech odizolowanych populacjach: we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego (Grecja, Turcja, Cypr), w archipelagu Madery, oraz w okolicach Przylądka Białego na pograniczu Maroka i Mauretanii. Choć w przeszłości mniszka śródziemnomorska występowała niemal w całym basenie Morza Śródziemnego - a nawet w Atlantyku, przy Azorach i Wyspach Kanaryjskich - w latach 70. XX wieku jej populacja spadła niemal do zera.

W 2023 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) zmieniła jej status z "zagrożonej" na "narażoną", co świadczy o niewielkiej poprawie sytuacji gatunku i skuteczności działań związanych z ochroną przyrody.

Skarb Morza Śródziemnego

Mniszka śródziemnomorska, jedyny przedstawiciel rodziny fokowatych, który żyje w Morzu Śródziemnym, spędza większość życia w wodzie, choć na ląd również wychodzi, by rodzić i karmić młode. Dawniej mniszki śródziemnomorskie masowo zabijano dla ich mięsa i tłuszczu, dziś jej największymi zagrożeniami są degradacja siedlisk, zanieczyszczenie wód oraz przypadkowe zaplątanie w sieci rybackie.

Dzięki współpracy włoskich ośrodków badawczych, takich jak Cestha w Marinie di Ravenna, naukowcy mogą dokładniej monitorować obecność tych zwierząt wzdłuż włoskich wybrzeży. Mimo że gatunek wciąż oficjalnie figuruje we Włoszech jako "niedostatecznie poznany", coraz częstsze obserwacje dają nadzieję na trwały powrót tych zwierząt do włoskich wód.