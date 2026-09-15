Świat Etna znów daje o sobie znać. Apel MSZ Oprac. Krzysztof Posytek |

Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

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W poniedziałek Etna ponownie dała o sobie znać. Jej wzmożona aktywność sprawiła, że port lotniczy w Katanii, położony nieopodal wulkanu, poinformował o utrudnieniach. Początkowo operator lotniska, firma SAC, przekazała, że zamknięto terminal przylotów do godziny 16 w poniedziałek. Następnie podała, że do godz. 22 odwołano zarówno przyloty, jak i odloty. W końcu przedłużono zamknięcie lotniska do godz. 10 we wtorek.

Apel MSZ do pasażerów w związku z aktywnością Etny

Na wzmożoną aktywność Etny zareagowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Poprzez system Odyseusz zaleciło w poniedziałek wieczorem osobom podróżującym z Sycylii bieżące sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji.

"W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie" - podano na profilu Odyseusz.

UWAGA ❗️W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.



Osobom podróżującym z Sycylii… pic.twitter.com/JGgUIgSs2f — ODYSEUSZ (@ODYSEUSZ_MSZ) September 14, 2026 Rozwiń

"Osobom podróżującym z Sycylii zalecamy bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie" - przekazał w komunikacie resort.

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Kolejny epizod aktywności Etny

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy przebudzenie się Etny zakłóca ruch lotniczy na Sycylii. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Utrudnienia napotkały także inne porty lotnicze na Sycylii. Według włoskich mediów był to największy paraliż od 20 lat i dotknął około 100 tysięcy pasażerów.

System Odyseusz to darmowy serwis MSZ, służący do rejestracji podróży zagranicznych przez obywateli RP. Zgłoszenie umożliwia służbie konsularnej szybki kontakt i przekazanie ważnych ostrzeżeń zapisanym obywatelom. Wykorzystywany jest przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, konflikty zbrojne czy klęski żywiołowe.