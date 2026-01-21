Logo TVN24
Świat

Morze wdarło się do restauracji

Fale zalewają restaurację w Katanii
Fale zalewają restaurację w Katanii
Źródło: Reuters/Andrew's Faro
Morska woda wtargnęła do restauracji na Sycylii. Od kilku dni nad południem Europy szaleje burza Harry, która spowodowała spore utrudnienia na śródziemnomorskich wyspach i na kontynencie. Lokalnie fale sięgały prawie 10 metrów wysokości.

We Włoszech gwałtowne zjawiska atmosferyczne rozpoczęły się w niedzielę i objęły swoim zasięgiem Sardynię, Sycylię i Kalabrię. Jak podało krajowe Biuro Obrony Cywilnej, w ciągu 72 godzin w kalabryjskiej gminie San Sostene spadło 569,9 litra wody na metr kwadratowy, a na niedaleko Mesyny na Sycylii w około 60 godzin - aż 518,6 l/mkw. Sytuację utrudniał silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość 100 kilometrów na godzinę.

Burza spowodowała sporo utrudnień, a do walki z jej skutkami wysłano prawie półtora tysiąca strażaków. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Sycylii, gdzie przeprowadzono ponad tysiąc interwencji.

Fale wdarły się do lokalu

Porywisty wiatr szczególnie dawał się we znaki mieszkańcom wybrzeży. Jak podały służby pogodowe, między 20 a 21 stycznia w sycylijskiej Katanii fale osiągnęły wysokość prawie 10 metrów.

O sile żywiołu przekonali się właściciele jednej z restauracji na wybrzeżu Katanii. We wtorek monitoring restauracji uchwycił moment, w którym woda wdarła się do lokalu. Uderzenie fali było na tyle silne, że poprzesuwało krzesła i stoliki.

"To właśnie dzieje się na ulicy San Giovanni Li Cuti z powodu złych warunków pogodowych. Mamy nadzieję, że władze miasta Katania podejmą szybkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i jak najszybciej rozwiązać ten problem" - napisali właściciele restauracji w mediach społecznościowych, zamieszczając kolejne nagranie zniszczeń z nadmorskiej okolicy.

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: Reuters, Protezione Civile

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Andrew's Faro

TAGI:
WłochyburzaSycyliaMorze Śródziemne
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom