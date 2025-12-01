Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki

Pingwiny otwierają kalendarz adwantowy Źródło: Reuters

W poniedziałek rozpoczął się grudzień. Wiele dzieci, ale też i dorosłych czeka na te dzień, aby móc otworzyć pierwsze okienko w kalendarzu adwentowym. Tradycyjnie kalendarz ma 24 okienka, które otwiera się od 1 do 24 grudnia, aż do Wigilii. Pingwiny peruwiańskie z londyńskiego zoo (ZSL London Zoo) otrzymały od swoich opiekunów taki kalendarz adwentowy, nieco zmodyfikowany. W poniedziałek wyjadały z niego rybne przysmaki, co zostało uchwycone na nagraniu.

Pingwin wyjada przysmaki Źródło: Reuters

Pingwiny Humboldta, znane z niezdarnych ruchów na lądzie, są niezwykle zwinne i szybkie w wodzie - potrafią pływać z prędkością do 48 kilometrów na godzinę. Dzięki biało-czarnemu umaszczeniu dobrze kamuflują się w wodzie, polując na ryby.

Pingwiny peruwiańskie - gatunek narażony na wyginięcie

Pingwiny peruwiańskie, nazywane też pingwinami Humboldta (Spheniscus humboldti), żyją u zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej (od Peru po Chile). Ich dieta składa się głównie z ryb, niekiedy jedzą też kalmary. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikuje pingwina peruwiańskiego jako gatunek narażony na wyginięcie. Populacji tego nielota zagrażają: zanieczyszczenia mórz i oceanów, zmiany klimatu, a także przeławianie.

Pingwin peruwiański Źródło: Reuters