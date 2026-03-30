Świat

Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym

Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Na Oceanie Spokojnym, w Vanuatu, doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według wstępnych szacunków specjalistów miało ono magnitudę 7.3. Amerykańskie służby oceniły, czy istnieje ryzyko tsunami.

W poniedziałek przed godziną 11 polskiego czasu w Vanuatu, wyspiarskim państwie leżącym na Oceanie Spokojnym, doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) oraz niemieckiego centrum badań geologicznych GFZ miało ono magnitudę 7,3.

USGS podało, że hipocentrum miało miejsce na głębokości około 115 kilometrów. Według szacunków GFZ zatrzęsło się na głębokości 145 km. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się około 35 kilometrów na północny wschód od miasta Luganville na wyspie Espiritu Santo, największej w archipelagu.

Źródło: USGS

Trzęsienie ziemi w Vanuatu. Ryzyko tsunami

Po tak silnym trzęsieniu ziemi na Pacyfiku pojawiły się obawy o powstanie fali tsunami. Amerykańskie Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku wykluczyło jednak taką możliwość.

Vanuatu leży w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To obszar, który otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. Złożony jest z pasu rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Bardzo często dochodzi w nim do trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Kilka dni temu potężnie zatrzęsło się w okolicach archipelagu Tonga, znajdującego się około 2000 km na wschód od Vanuatu.

Krzysztof Posytek
