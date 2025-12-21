Logo TVN24
Świat

Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Silny wiatr, jaki wiał w ostatnim czasie w amerykańskim stanie w Kolorado, zerwał dach hali sportowej ze ścianką wspinaczkową. Choć jej właściciel poniósł ogromne straty, może liczyć na pomoc sportowej społeczności.

W ostatnich dniach w Kolorado mocno wiało. Jak poinformowała stacja 9NEWS, w piątek podmuchy przekraczały 100 kilometrów na godzinę, sięgając nawet 130 km/h. Tak silny wiatr powalał drzewa i niszczył linie energetyczne. Znacząco zwiększył także ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów.

Wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej

Jedną z największych szkód wiatr wyrządził w mieście Longmont. Zerwał tam dach hali sportowej ze ścianką wspinaczkową. Jej właściciel, Bryan Hylenski, prowadzi interes od 30 lat. Przyznał, że codziennie stoją przed nim wyzwania, ale z takim się jeszcze nie mierzył.

- Ta hala jest jak moje drugie dziecko. Wybudowaliśmy ją dla społeczności wspinaczy - przyznał Hylenski w rozmowie z 9NEWS.

W piątek wieczorem Longmont nawiedził jednak wiatr tak silny, że zerwał dach budynku. - Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco albo naleśnik - relacjonował właściciel hali.

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Hylenski przyznał, że ubezpieczenie nie pokrywało odszkodowania w przypadku zerwania dachu.

- Myślę, że niemoc to najbardziej odpowiednie słowo. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów wymiany dachu. Musimy coś wymyślić. Normalnie przychodziło do nas mnóstwo ludzi [...], teraz ich nie ma - powiedział.

Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Pomoc od społeczności wspinaczy

Na szczęście okazało się, że Hylenski może liczyć na pomoc członków społeczności wspinaczkowej, którzy od wielu lat odwiedzali jego halę.

- Wczoraj dostałem pewnie z 600 wiadomości od ludzi, którzy pytali, co mogą zrobić, żeby pomóc. Niektórzy zgłosili się na ochotników, żeby przyjść i posprzątać. Ciężko się na to patrzy, ale nie byłbym w stanie znaleźć lepszego powodu lub grupy ludzi, dla których chciałbym odbudować tę halę - przyznał Hylenski.

Autorka/Autor: kp

Źródło: 9NEWS

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

