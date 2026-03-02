Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony

Prognozowana temperatura w Teksasie.mp4 Źródło: ventusky.com

W tym roku zima jest wyjątkowo intensywna w Stanach Zjednoczonych, jednak są miejsca, gdzie aura jest zupełnie inna. W czwartek 26 lutego 2026 roku na stacji synoptycznej Falcon Dam w amerykańskim Teksasie (blisko granicy z Meksykiem) prawdopodobnie padł nowy rekord ciepła o tej porze roku. Tego dnia na termometrach odnotowano aż 41,1 stopnia Celsjusza.

🌡️ HISTORY IN DEEP SOUTH TEXAS? We may have just observed the hottest temperature ever recorded in the U.S. during meteorological winter (Dec-Feb).

Preliminary data from the COOP site shows Falcon Dam reached a scorching 106°F yesterday, Feb 26. #TXwx #RGV #RGVwx pic.twitter.com/P7bHycPmKh — NWS Brownsville (@NWSBrownsville) February 27, 2026 Rozwiń

Kilkanaście stopni powyżej średniej

Amerykańskie media zaznaczają, że zwykle o tej porze roku w Teksasie najwyższa temperatura oscyluje wokół 25 stopni Celsjusza. Czwartkowy odczyt był bliski wartościom, jakie odnotowuje się w tym stanie w okolicach sierpnia. Obecny rekord również odnotowano na stacji synoptycznej Rio Grande City. 25 lutego 1902 roku temperatura maksymalna wyniosła tam 40 stopni Celsjusza. O prawdopodobnym, nowym rekordzie ciepła poinformowała również amerykańska Narodowa Służba Pogody (NWS).

"Być może właśnie zaobserwowaliśmy najwyższą temperaturę w historii USA podczas meteorologicznej zimy (grudzień-luty)" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jak zaznacza portal AccuWeather, odczyt musi teraz zostać potwierdzony przez amerykańską Narodową Agencję do spraw Badań Oceanów i Atmosfery (NOAA), by oficjalnie zapisać się w historii USA.