Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaplątał się w żyłkę, poszedł po pomoc do ekspertów

|
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Przed drzwiami pojawił się pelikan, potrzebował pomocy
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pelikan zaplątał się w żyłkę wędkarską. Zwierzę potrzebowało pomocy i pojawiło się przed jednym z budynków w mieście Panama City na Florydzie. Jak się okazało, wybór miejsca przez ptaka był idealny.

To był typowy wtorek dla biologów z placówki amerykańskiej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) w mieście Panama City na Florydzie. Pracownicy byli całkowicie pochłonięci swoją codzienną pracą. Jak zazwyczaj analizowali dane dotyczące rekinów i badali populacje ryb. Nagle ich spokój został przerwany - pracownicy usłyszeli charakterystyczny odgłos stukania dochodzący ze szklanego wejścia do budynku.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pierwszy raz od ponad stu lat odkryto nowy gatunek kota

Pelikan zapukał do drzwi biologów

Na schodach przed wejściem stał pelikan brunatny (łac. Pelecanus occidentalis), który uderzał dziobem w drzwi. Ptak wyglądał tak, jakby szukał pomocy. Kiedy jeden z biologów otworzył drzwi, sytuacja stała się jasna. Zwierzę zaplątało się w mocną żyłkę wędkarską, w jego prawym skrzydle głęboko tkwił haczyk, a w lewej łapce - kolce kaktusa.

Opieka nad ptakiem, który samemu "zgłosił się" po pomoc, była nieco inna niż codzienne zajęcia pracowników ośrodka. Mimo to eksperci nie mieli większych problemów - najpierw zespół w bezpieczny sposób unieruchomił pelikana. Naukowcy odcięli zadzior haczyka, wyjęli go, a następnie odwinęli żyłkę owiniętą wokół skrzydła. Cała akcja trwała 10 minut.

Kiedy badacze upewnili się, że ptakowi już nic nie zagraża, wypuścili go. Ten wzbił się w powietrze. Biolodzy byli pod wrażeniem pelikana - udało mu się trafić na osoby, które były w stanie pomóc mu wyjść z tej trudnej sytuacji.

Źródło: NOAA, WSVN
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaUSAFlorydaptaki
Czytaj także:
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Urlopowa mapa Europy. Za kilka dekad te regiony mogą być hitem
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Lokalnie pojawią się burze
Szykuje się burzowy koniec tygodnia
Polska
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
Świat
Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r.
"Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu
Świat
Mgła
Gęste mgły. Tu trzeba uważać
Prognoza
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Świat
Powodzie w Nowym Meksyku
Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją
Świat
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
Świat
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
Prognoza
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
Nauka
Wulkan Etna na Sycylii
Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada
Świat
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Babie lato może się spóźnić. Tak ma wyglądać koniec września
Arleta Unton-Pyziołek
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd
Świat
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
Ciekawostki
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Prognoza
Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? Tu wieczorem słychać grzmoty
Prognoza
Trąba powietrzna w Smolicach koło Krotoszyna (wielkopolskie)
Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom