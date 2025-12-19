Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób

Prędkość wiatru w USA w piątek i w sobotę Źródło: Ventusky.com

Synoptycy ostrzegają przed wysokim ryzykiem wystąpienia pożarów w niektórych częściach stanów Kolorado i Wyoming.

"To szczególnie niebezpieczna sytuacja, która może poważnie zagrozić życiu i mieniu w razie wybuchu pożaru" - brzmi treść ostrzeżenia oznaczonego kolorem czerwonym, wydanego w piątek przez Narodową Służbę Pogodową (NWS) w hrabstwach Boulder w Kolorado i Cheyenne w Wyoming.

Pierwsze takie ostrzeżenie w historii stanu

Jest to pierwsze w historii takie ostrzeżenie przed pożarami wydane w stanie Kolorado - podała stacja CNN. Wydano je w hrabstwach Boulder i Jefferson w Kolorado oraz w hrabstwie Laramie w Wyoming.

"Mieszkańcy powinni przygotować zestaw awaryjny i zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi" - czytamy w komunikacie specjalistów. "W niektórych przypadkach bezpieczna i szybka ewakuacja może nie być możliwa w momencie zbliżającego się pożaru" - dodano.

⚠️PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION Fire Weather ⚠️

We rarely issue these Particularly Dangerous Situation Red Flag Warnings regarding potential for rapid wildfire spread in and immediately adjacent to the Boulder/Jefferson County foothills. Be ready to take swift action. #COwx pic.twitter.com/ckylzJAVxQ — NWS Boulder (@NWSBoulder) December 19, 2025 Rozwiń

Ostrzeżenia dotyczą między innymi ryzyka szybkiego rozprzestrzeniania się ognia w warunkach silnie wiejącego wiatru, suchego powietrza i ekstremalnie wysokiej temperatury. Jak podają synoptycy, w piątek wiatr będzie wiał z prędkością powyżej 70 kilometrów na godzinę, a w porywach osiągnie prędkość wynoszącą nawet do 160 km/h.

Kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu

Ze względów bezpieczeństwa w piątek rano w stanie Kolorado około 70 tysiącom odbiorców wyłączono prąd. Obawiano się, że silnie wiejący wiatr zerwie linie energetyczne, co mogłoby wywołać pożary. Na zagrożonym obszarze mieszka ponad 600 tysięcy osób. Jak wskazują synoptycy, suche warunki pogodowe mogą utrzymywać się do późnego wieczora.