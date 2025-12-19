Logo TVN24
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób

Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Prędkość wiatru w USA w piątek i w sobotę
Źródło: Ventusky.com
Połączenie wysokiej temperatury i silnie wiejącego wiatru stwarza wysokie ryzyko wystąpienia pożarów w amerykańskich stanach Kolorado i Wyoming. Kilkaset tysięcy mieszkańców zostało objętych czerwonymi ostrzeżeniami.

Synoptycy ostrzegają przed wysokim ryzykiem wystąpienia pożarów w niektórych częściach stanów Kolorado i Wyoming.

"To szczególnie niebezpieczna sytuacja, która może poważnie zagrozić życiu i mieniu w razie wybuchu pożaru" - brzmi treść ostrzeżenia oznaczonego kolorem czerwonym, wydanego w piątek przez Narodową Służbę Pogodową (NWS) w hrabstwach Boulder w Kolorado i Cheyenne w Wyoming.

Pierwsze takie ostrzeżenie w historii stanu

Jest to pierwsze w historii takie ostrzeżenie przed pożarami wydane w stanie Kolorado - podała stacja CNN. Wydano je w hrabstwach Boulder i Jefferson w Kolorado oraz w hrabstwie Laramie w Wyoming.

"Mieszkańcy powinni przygotować zestaw awaryjny i zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi" - czytamy w komunikacie specjalistów. "W niektórych przypadkach bezpieczna i szybka ewakuacja może nie być możliwa w momencie zbliżającego się pożaru" - dodano.

Ostrzeżenia dotyczą między innymi ryzyka szybkiego rozprzestrzeniania się ognia w warunkach silnie wiejącego wiatru, suchego powietrza i ekstremalnie wysokiej temperatury. Jak podają synoptycy, w piątek wiatr będzie wiał z prędkością powyżej 70 kilometrów na godzinę, a w porywach osiągnie prędkość wynoszącą nawet do 160 km/h.

Kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu

Ze względów bezpieczeństwa w piątek rano w stanie Kolorado około 70 tysiącom odbiorców wyłączono prąd. Obawiano się, że silnie wiejący wiatr zerwie linie energetyczne, co mogłoby wywołać pożary. Na zagrożonym obszarze mieszka ponad 600 tysięcy osób. Jak wskazują synoptycy, suche warunki pogodowe mogą utrzymywać się do późnego wieczora.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: National Weather Service

USAPożarywiatr
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom