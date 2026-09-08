Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Turcja. Pożar blisko popularnego kurortu

|
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Źródło wideo: Reuters/Antalya Korfez Gazetesi - Ertugrul Gun
Źródło zdj. gł.: Reuters/Antalya Korfez Gazetesi - Ertugrul Gun
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ogień szaleje na obrzeżach tureckiej Antalyi. Popularne wśród turystów miasto zmagało się we wtorek z przerwami w dostawach prądu i gęstym dymem spowijającym ulice. Konieczne były ewakuacje ludzi i zwierząt - na drodze płomieni znalazło się miejskie schronisko.

Jak podała agencja prasowa Reuters, ogień pojawił się w miejscowości Karaoz pod Antalyą w poniedziałek po południu. Silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjały rozprzestrzenianiu się płomieni. Pożar szybko zbliżył się do obszarów zamieszkałych, stanowiąc zagrożenie dla wielu osób.

Według informacji przekazanych przez dziennik Hurriyet lokalne władze ewakuowały mieszkańców 254 gospodarstw domowych w dzielnicy Aksu, do której należy Karaoz, oraz sąsiedniej dzielnicy Kepez. Urzędnicy zarządzili również ewakuację zwierząt z miejscowego schroniska, które znajdowało się na obszarze zagrożonym przez ogień.

Trudna akcja gaśnicza

Ogień uszkodził infrastrukturę energetyczną - jak podały lokalne media, we wtorek przerwy w dostawie prądu dotknęły prawie 3000 odbiorców w Aksu. Dym i popiół z pożaru dotarły nawet do centrum Antalyi. Strażacy próbowali opanować żywioł z powietrza i z ziemi, wykorzystując samoloty, śmigłowce, cysterny i pojazdy służb bezpieczeństwa. Gaszenie ognia utrudniał jednak silny wiatr.

To nie jedyny pożar, z jakim mierzyli się we wtorek tureccy strażacy. Ogień rozprzestrzenił się także w miejscowości Kozan w Adanie. Kilka miejscowości zostało ewakuowanych, a według lokalnych doniesień spłonęło siedem domów. Działania gaśnicze prowadzono także w wielu innych miejscach.

Źródło: Reuters, Hurriyet Daily News
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie."Premier operuje tymi danymi, które otrzymał od prokuratorów"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
TurcjaPożary
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
Polska
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
Świat
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
Świat
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
Prognoza
Upalna aura
Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
Świat
Tego domu nie dosięgnął pożar
Latami przygotowywali się na pożar. Gdy nadszedł ogień, ich dom ocalał
Świat
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Świat
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom