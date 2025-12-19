Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Wstrząs o magnitudzie 2,3 odnotowano w piątek chwilę po godzinie 5 lokalnego czasu (w Polsce było tuż po godzinie 6). Jak przekazała Brytyjska Służba Geologiczna, trzęsienie odnotowano na głębokości trzech kilometrów w rejonie miejscowości Silverdale w hrabstwie Lancashire w środkowej części kraju.

Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii

BSG przekazała, że trzęsienie było odczuwalne w całym regionie zatoki Morecambe. Mieszkańcy opisywali je jako "szybki, krótki wstrząs" towarzyszący "głośnemu hukowi". Niektórzy zgłaszali też, że w domach trzęsły się grzejniki i obrazy. Część ludzi relacjonowała, że zdarzenie przedwcześnie wybudziło ich ze snu.

Jedna z osób zgłaszających swój raport stwierdziła, że "hałas przypominał uderzenie. Myślałem, że coś spadło na dom, na przykład drzewo".

BGS SEISMIC INFORMATION ... SILVERDALE, LANCASHIRE 19 DECEMBER 2025 05:03 UTC 2.5 ML

The following preliminary information is available for this earthquake:



LAT/LON : 54.161° North / 2.852° West

GRID REF : 347 kmE / 474 kmN

DEPTH : 2.6 km

MAGNITUDE : 2.5Ml pic.twitter.com/bv1UQTvTxP — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) December 19, 2025 Rozwiń

Wstrząs wtórny po kilku tygodniach

Jak poinformował dziennik "The Independent", powołując się na informacje BSG, dzisiejszy wstrząs jest uznawany za wtórny do innego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten region 3 grudnia. Wtedy magnituda wynosiła 3,3. Tamto wydarzenie także wywołało niemałe zamieszanie. Mieszkańcy relacjonowali wtedy, że "czuli, jakby nastąpiła podziemna eksplozja", a domy się zatrzęsły.

Sejsmolodzy w Wielkiej Brytanii każdego roku rejestrują od 200 do 300 trzęsień ziemi w całym kraju, ale tylko od 20 do 30 z nich jest na tyle silnych, aby można było je odczuć. Większość wstrząsów jest tak niewielka, że wykrywają je tylko urządzenia monitorujące, a zdecydowana większość z nich powoduje niewielkie szkody lub nie powoduje ich w ogóle.