Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją

|
Powodzie w Nowym Meksyku
Trzy osoby zginęły w powodziach w Nowym Meksyku
Źródło wideo: NAVAJO POLICE DEPARTMENT/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Navajo Police Department/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Południowo zachodnią część Stanów Zjednoczonych nawiedziły burze, które doprowadziły do rozległych powodzi. W stanie Nowy Meksyk zginęły trzy osoby porwane przez wartki nurt wody. W Arizonie ulewny deszcz zalewał drogi, w samochodach utknęli kierowcy.

Przez amerykański stan Nowy Meksyk we wtorek i środę przeszły gwałtowne burze, które doprowadziły do powodzi. Jak przekazała stacja CNN, około godziny 0.30 lokalnego czasu funkcjonariusze policji zareagowali na zgłoszenie o trzech osobach porwanych przez wartki nurt wody w okolicach miejscowości Newcomb, na terytorium plemienia Indian Navajo. Na miejscu znaleziono dwie osoby dorosłe i jedną nieletnią. U wszystkich trzech stwierdzono zgon.

Trzy osoby zginęły w Nowym Meksyku

Deszcz w rejonie Newcomb zaczął padać we wtorek po południu i przestał krótko po północy. Według danych meteorologicznych w okolicy spadło od około 12,5 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, z czego znaczną część odnotowano we wtorek wieczorem.

>>> CZYTAJ TEŻ: Walencja. Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno

Powodzie więziły kierowców w Arizonie

Później w środę opady zintensyfikowały się na nowo w stanie Arizona. Najbardziej ulewne burze ominęły centrum miasta Phoenix, ale niektóre z jego przedmieść zostały zalane. Deszcz był tak ulewny, że podtapiał drogi. Służby interweniowały do uwięzionych kierowców w autach w miastach Scottsdale i Mesa.

Lokalne media informowały także o tym, że ulewy doprowadziły do przerw w dostawach prądu i zakłóciły też pracę portu lotniczego Phoenix-Sky Harbor. Był taki moment, kiedy prace lotniska zostały tymczasowo zawieszone.

W mieście Cave Creek, na północ od Phoenix, w ciągu zaledwie trzech godzin spadło ponad 75 l/mkw., co stanowi około trzykrotność średniej miesięcznej sumy opadów we wrześniu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Kolorado. Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni

Tu znów może mocno padać

Południowy zachód uznawany jest za dość suchy region USA. Jak przekazali meteorolodzy ze stacji CNN, w czwartek zagrożenie opadami w Phoenix powinno być mniejsze. Ulewy mogą nadal występować w innych częściach Arizony oraz w niektórych rejonach Nowego Meksyku, a także stanów Kolorado i Utah. W piątek i sobotę ryzyko ulewnych opadów będzie stopniowo maleć.

Źródło: CNN, AZ Central
Udostępnij:
Tagi:
USAPowódźpogodadeszczulewy
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Alaski
Świat
mgla noc pies samochod swiatla shutterstock_1592271049_1
IMGW ostrzega w pięciu województwach
Prognoza
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
Świat
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
Prognoza
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
Nauka
Wulkan Etna na Sycylii
Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada
Świat
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Kiedy nastąpi ostateczne załamanie letniej aury? Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd
Świat
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
Ciekawostki
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Prognoza
Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? Tu wieczorem słychać grzmoty
Prognoza
Trąba powietrzna w Smolicach koło Krotoszyna (wielkopolskie)
Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Nagranie
Polska
Jesień, deszcz, liść
Pogoda będzie zróżnicowana. Weźcie to pod uwagę, planując weekend
Prognoza
W gminie Tuejar w hiszpańskiej prowincji Walencja wybuchł pożar
Pożar nieopodal Walencji. "To palący problem dla nas wszystkich"
Świat
Osuwisko w Peru (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie MSZ ostrzega w związku z El Nino
Świat
Pożary w Chorwacji
"To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka"
Świat
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni
Świat
Lej kondensacyjny w Klimontowie
"Złapać coś takiego na zdjęciu to niezła zdobycz"
Polska
Góra Fudżi w Japonii
Będą nowe zasady dla wspinających się na Fudżi poza sezonem
Świat
Akcja gaśnicza na wybrzeżu Amalfi
Płomienie trawiły wybrzeże Amalfi. Ewakuowani turyści i mieszkańcy
Świat
Zapadlisko przed remizą w miejscowości South Strabane
Zapadlisko tuż przed remizą. Strażacy walczą z czasem
Świat
Ulewa, deszcz
Trzy pogodowe zagrożenia. Gdzie mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
"Przytuliłem moich przyjaciół, potem porwały nas fale"
Świat
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Temperatura przekroczy 25 stopni, przyjdą burze. Później czeka nas zwrot
Prognoza
Widok z przełęczy Zawrat
Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach
Polska
Chaos na lotnisku w Katanii
Sycylia. Lotnisko w Katanii znów działa
Świat
Powodzie w Wielkim Kanionie
Przyszła powódź, kilka tygodni później znaleźli ciało
Świat
Na meksykańskie plaże przybyły setki tysięcy żółwi oliwkowych
Setki tysięcy żółwi na plażach. Po co tu przybyły
Ciekawostki
Eksperymentalna prognoza IMGW na jesień i początek zimy
Te miesiące mogą znacznie odbiegać od normy. Prognoza IMGW
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom