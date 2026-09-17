Świat Tak obfite opady są tutaj rzadkością. Trzy osoby nie żyją Damian Dziugieł |

Trzy osoby zginęły w powodziach w Nowym Meksyku Źródło wideo: NAVAJO POLICE DEPARTMENT/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Navajo Police Department/Facebook

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Przez amerykański stan Nowy Meksyk we wtorek i środę przeszły gwałtowne burze, które doprowadziły do powodzi. Jak przekazała stacja CNN, około godziny 0.30 lokalnego czasu funkcjonariusze policji zareagowali na zgłoszenie o trzech osobach porwanych przez wartki nurt wody w okolicach miejscowości Newcomb, na terytorium plemienia Indian Navajo. Na miejscu znaleziono dwie osoby dorosłe i jedną nieletnią. U wszystkich trzech stwierdzono zgon.

Trzy osoby zginęły w Nowym Meksyku

Deszcz w rejonie Newcomb zaczął padać we wtorek po południu i przestał krótko po północy. Według danych meteorologicznych w okolicy spadło od około 12,5 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, z czego znaczną część odnotowano we wtorek wieczorem.

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Powodzie więziły kierowców w Arizonie

Później w środę opady zintensyfikowały się na nowo w stanie Arizona. Najbardziej ulewne burze ominęły centrum miasta Phoenix, ale niektóre z jego przedmieść zostały zalane. Deszcz był tak ulewny, że podtapiał drogi. Służby interweniowały do uwięzionych kierowców w autach w miastach Scottsdale i Mesa.

Lokalne media informowały także o tym, że ulewy doprowadziły do przerw w dostawach prądu i zakłóciły też pracę portu lotniczego Phoenix-Sky Harbor. Był taki moment, kiedy prace lotniska zostały tymczasowo zawieszone.

W mieście Cave Creek, na północ od Phoenix, w ciągu zaledwie trzech godzin spadło ponad 75 l/mkw., co stanowi około trzykrotność średniej miesięcznej sumy opadów we wrześniu.

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Tu znów może mocno padać

Południowy zachód uznawany jest za dość suchy region USA. Jak przekazali meteorolodzy ze stacji CNN, w czwartek zagrożenie opadami w Phoenix powinno być mniejsze. Ulewy mogą nadal występować w innych częściach Arizony oraz w niektórych rejonach Nowego Meksyku, a także stanów Kolorado i Utah. W piątek i sobotę ryzyko ulewnych opadów będzie stopniowo maleć.