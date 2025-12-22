Pierwszego dnia astronomicznej zimy, czyli w niedzielę 21 grudnia, śnieg zasypał część Portugalii. W kilku regionach krajowy instytut meteorologiczny IPMA wydał pomarańczowe i żółte ostrzeżenia. Zimowa aura dała się we znaki kierowcom, którzy musieli mierzyć się z trudnymi warunkami na drogach.
Malownicze widoki, utrudnienia na drogach
Największe opady śniegu wystąpiły na północy oraz w środkowej części Portugalii. Biało zrobiło się między innymi w górach Serra da Estrela oraz w okolicach miejscowości Montalegre oraz Castro Laboreiro. Pierwszy dzień kalendarzowej zimy przyniósł nie tylko malownicze, śnieżne widoki, lecz także sporo utrudnień dla kierowców, którzy musieli odgarniać masy białego puchu ze swoich pojazdów. Jak informują miejscowe media, z powodu zalegającego śniegu i lodu na autostradzie A24 ograniczono ruch pojazdów. Na lokalnych drogach, szczególnie w górach, intensywne działania prowadziła straż pożarna oraz miejskie służby obrony cywilnej.
W poniedziałek ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują w sześciu regionach na północy Portugalii.
