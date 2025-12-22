Portugalia pod śniegiem Źródło: PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszego dnia astronomicznej zimy, czyli w niedzielę 21 grudnia, śnieg zasypał część Portugalii. W kilku regionach krajowy instytut meteorologiczny IPMA wydał pomarańczowe i żółte ostrzeżenia. Zimowa aura dała się we znaki kierowcom, którzy musieli mierzyć się z trudnymi warunkami na drogach.

Wieś Castelo na północy Portugalii po intensywnych opadach śniegu Źródło: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Malownicze widoki, utrudnienia na drogach

Największe opady śniegu wystąpiły na północy oraz w środkowej części Portugalii. Biało zrobiło się między innymi w górach Serra da Estrela oraz w okolicach miejscowości Montalegre oraz Castro Laboreiro. Pierwszy dzień kalendarzowej zimy przyniósł nie tylko malownicze, śnieżne widoki, lecz także sporo utrudnień dla kierowców, którzy musieli odgarniać masy białego puchu ze swoich pojazdów. Jak informują miejscowe media, z powodu zalegającego śniegu i lodu na autostradzie A24 ograniczono ruch pojazdów. Na lokalnych drogach, szczególnie w górach, intensywne działania prowadziła straż pożarna oraz miejskie służby obrony cywilnej.

Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii Źródło: PAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

Trudne warunki na drogach w okolicach Serra da Estrela w Portugalii Źródło: PAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

W poniedziałek ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują w sześciu regionach na północy Portugalii.