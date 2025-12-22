Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie

Zimowa aura w Hiszpanii Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początek astronomicznej zimy przyniósł obfite opady śniegu na Półwyspie Iberyjskim. Biało zrobiło się zarówno na północy Portugalii, jak i północy Hiszpanii. W obydwu krajach lokalne agencje meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu.

Dowiedz się więcej: Śnieg zasypał część Portugalii

"Widok jest piękny"

W Hiszpanii zabieliło się między innymi w górskiej miejscowości Piedrafita de Babia położonej w prowincji Leon. Mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się malowniczymi widokami gór przykrytych warstwą śniegu. Zimowe warunki stanowią jednak wyzwanie dla lokalnych rolników, którzy opiekują się cielętami oraz ciężarnymi krowami.

- Widok jest piękny, ale taka pogoda przysparza nam więcej pracy, niż gdyby nie było śniegu. Na przykład tych krów, które mają rodzić, nie możemy zostawiać na zewnątrz - mówi jeden z rolników.

Według prognoz opady śniegu sięgające nawet kilkunastu centymetrów utrzymają się na północy Hiszpanii co najmniej do wtorku. Żółte ostrzeżenia wydano między innymi dla prowincji położonych w Kastylii i Leonie, Katalonii, Asturii i Kantabrii.

🌧️Lluvia y nieve el lunes en el norte. El martes sube la cota de nieve, con precipitaciones también en el oeste y sur peninsular.



Durante buena parte de la semana probables lluvias en puntos del Mediterráneo peninsular y Baleares. También en el Cantábrico, aunque irán a menos. pic.twitter.com/DTTIdBLDt8 — AEMET (@AEMET_Esp) December 21, 2025 Rozwiń