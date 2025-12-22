Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie

Początek astronomicznej zimy przyniósł obfite opady śniegu na Półwyspie Iberyjskim. Biało zrobiło się zarówno na północy Portugalii, jak i północy Hiszpanii. W obydwu krajach lokalne agencje meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu.
"Widok jest piękny"
W Hiszpanii zabieliło się między innymi w górskiej miejscowości Piedrafita de Babia położonej w prowincji Leon. Mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się malowniczymi widokami gór przykrytych warstwą śniegu. Zimowe warunki stanowią jednak wyzwanie dla lokalnych rolników, którzy opiekują się cielętami oraz ciężarnymi krowami.
- Widok jest piękny, ale taka pogoda przysparza nam więcej pracy, niż gdyby nie było śniegu. Na przykład tych krów, które mają rodzić, nie możemy zostawiać na zewnątrz - mówi jeden z rolników.
Według prognoz opady śniegu sięgające nawet kilkunastu centymetrów utrzymają się na północy Hiszpanii co najmniej do wtorku. Żółte ostrzeżenia wydano między innymi dla prowincji położonych w Kastylii i Leonie, Katalonii, Asturii i Kantabrii.
