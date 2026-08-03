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Pożary we Francji. Ponad 140 nieletnich zatrzymanych

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Strażacy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie
Ogień pochłania kolejne hektary terenów we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT
Ponad 370 osób zatrzymano w związku z pożarami, które w ostatnich tygodniach zniszczyły ogromne połacie Francji - podała stacja informacyjna BFMTV, powołując się na informacje rządowe. Wśród podejrzanych o podpalenia znalazło się ponad 140 osób nieletnich. Ten sezon pożarowy jest we Francji wyjątkowo groźny.

Jak poinformowało w poniedziałek francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych w rozmowie ze stacją informacyjną BFMTV, od początku lata zatrzymano 375 osób w związku z trawiącymi kraj pożarami. Aż 142 spośród nich stanowiły osoby nieletnie.

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Celowe i przypadkowe podpalenia

BMFTV opisał kilka przypadków, w których nieletni celowo lub nieumyślnie doprowadzili do pożarów. W departamencie Ain pod koniec czerwca 15- i 16-latek celowo podłożyli ogień w zabytkowym pałacu w Divonne-Les-Bains. W lipcu inny nastolatek został zatrzymany w Cuers w departamencie Var. Został podejrzany o dwukrotne podpalenie lasu, w tym jedno celowe. Osoba nieletnia została zatrzymana także w Żyrondzie, gdzie w ostatnich tygodniach wybuchł największy pożar. Pod koniec lipca 15-latek został zatrzymany w Sainte-Eulalie na przedmieściach Bordeaux, gdy próbował podpalić zarośla.

W departamencie Pireneje Wschodnie w mieście Amelie-les-Bains-Palalda wprowadzono godzinę policyjną od godz. 23 do 6 rano dla nieletnich w wieku do 15 lat, obowiązującą do 1 września. Zostało to podyktowane "kilkoma niepokojącymi incydentami", jednak główną przyczyną był pożar, który 27 lipca tego roku strawił budynek gminnego klubu. O podłożenie ognia podejrzewa się dwóch nieletnich w wieku 10 i 13 lat.

W ostatnim tygodniu lipca strażacy walczyli z pożarem we francuskiej Żyrondzie
W ostatnim tygodniu lipca strażacy walczyli z pożarem we francuskiej Żyrondzie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT

"Bezprecedensowa sytuacja"

Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od początku sezonu w całym kraju wybuchło ponad 14 tysięcy pożarów lasów. Sytuację określono jako "bezprecedensową". Urzędnicy przekazali, że pożary te są wynikiem kilkumiesięcznych niedoborów opadów i intensywnej suszy, ale w wielu przypadkach do zaprószenia ognia doprowadziły celowe działania. Według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) we Francji od początku roku do 29 lipca spłonęło już znacznie więcej hektarów niż kiedykolwiek w ciągu całego roku.

Liczba hektarów zniszczonych we Francji przez ogień od początku 2026 (czerwona linia) w porównaniu z wartościami z poprzednich lat (szare pole). Stan na 29.07.26
Liczba hektarów zniszczonych we Francji przez ogień od początku 2026 (czerwona linia) w porównaniu z wartościami z poprzednich lat (szare pole). Stan na 29.07.26
Źródło zdjęcia: EFFIS
Źródło: BFMTV, Ministere de l'Interieur
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Tagi:
FrancjaPożary
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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