Świat Pożary we Francji. Ponad 140 nieletnich zatrzymanych Agnieszka Stradecka |

Ogień pochłania kolejne hektary terenów we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT

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Jak poinformowało w poniedziałek francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych w rozmowie ze stacją informacyjną BFMTV, od początku lata zatrzymano 375 osób w związku z trawiącymi kraj pożarami. Aż 142 spośród nich stanowiły osoby nieletnie.

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Celowe i przypadkowe podpalenia

BMFTV opisał kilka przypadków, w których nieletni celowo lub nieumyślnie doprowadzili do pożarów. W departamencie Ain pod koniec czerwca 15- i 16-latek celowo podłożyli ogień w zabytkowym pałacu w Divonne-Les-Bains. W lipcu inny nastolatek został zatrzymany w Cuers w departamencie Var. Został podejrzany o dwukrotne podpalenie lasu, w tym jedno celowe. Osoba nieletnia została zatrzymana także w Żyrondzie, gdzie w ostatnich tygodniach wybuchł największy pożar. Pod koniec lipca 15-latek został zatrzymany w Sainte-Eulalie na przedmieściach Bordeaux, gdy próbował podpalić zarośla.

W departamencie Pireneje Wschodnie w mieście Amelie-les-Bains-Palalda wprowadzono godzinę policyjną od godz. 23 do 6 rano dla nieletnich w wieku do 15 lat, obowiązującą do 1 września. Zostało to podyktowane "kilkoma niepokojącymi incydentami", jednak główną przyczyną był pożar, który 27 lipca tego roku strawił budynek gminnego klubu. O podłożenie ognia podejrzewa się dwóch nieletnich w wieku 10 i 13 lat.

W ostatnim tygodniu lipca strażacy walczyli z pożarem we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT

"Bezprecedensowa sytuacja"

Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od początku sezonu w całym kraju wybuchło ponad 14 tysięcy pożarów lasów. Sytuację określono jako "bezprecedensową". Urzędnicy przekazali, że pożary te są wynikiem kilkumiesięcznych niedoborów opadów i intensywnej suszy, ale w wielu przypadkach do zaprószenia ognia doprowadziły celowe działania. Według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) we Francji od początku roku do 29 lipca spłonęło już znacznie więcej hektarów niż kiedykolwiek w ciągu całego roku.

Liczba hektarów zniszczonych we Francji przez ogień od początku 2026 (czerwona linia) w porównaniu z wartościami z poprzednich lat (szare pole). Stan na 29.07.26 Źródło zdjęcia: EFFIS