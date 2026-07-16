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Pożary trawią Hiszpanię. Najgorsze statystyki od lat

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Skutki pożaru w Andaluzji w Hiszpanii
Skutki pożaru w Andaluzji w Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Ponad 62 tysiące hektarów lasów spłonęło od początku tego roku w Hiszpanii - podała agencja prasowa EFE. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2025 roku. Tylko w lipcu tego roku zarejestrowano w tym kraju 15 dużych pożarów, w których zginęło 13 osób.

Tegoroczny sezon pożarowy w Hiszpanii jest jednym z najgorszych od lat. Jak poinformowała hiszpańska agencja prasowa EFE, od początku tego roku w tym kraju spłonęło już ponad 62 tysiące hektarów lasów - 2,5 razy więcej niż w tym samym okresie rok temu i dwukrotnie więcej niż wynosi średnia z lat 2006–2025. Przytoczone dane pochodziły z europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS), prowadzonego w ramach programu Copernicus.

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Setki pożarów, ofiary śmiertelne

Od początku tego roku w Hiszpanii wybuchło aż 320 pożarów lasów, wśród nich są rozległe pożary w prowincjach: Andaluzja, Kastylia i Leon oraz Katalonia. Agencja EFE zaznaczyła, że o tej porze rok temu ta liczba była niemal trzykrotnie niższa i wynosiła 114. Tylko w lipcu tego roku hiszpańscy strażacy walczyli z 15 dużymi pożarami. Ostatni z nich miał miejsce w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu kraju. Ogień strawił wtedy około 7 tysięcy hektarów i doprowadził do śmierci 13 osób.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach statystyki związane z pożarami mogą się jeszcze pogorszyć. Hiszpania doświadcza obecnie upałów, które w połączeniu z wiatrem i niewielkimi opadami deszczu stwarzają zagrożenie pożarowe. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w poniedziałek udał się do Los Gallardos, wezwał do zawarcia szerokiego porozumienia narodowego w celu walki ze zmianami klimatu.

W środę agencja EFE poinformowała, że zidentyfikowano wszystkie 13 ofiar pożaru w Almerii, w tym siedmiu obywateli Wielkiej Brytanii, trzech obywateli Belgii i po jednym obywatelu z Francji, USA i Hiszpanii.

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Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaPożary
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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