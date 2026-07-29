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Pożar na greckiej wyspie. Ewakuują mieszkańców

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Pożar na greckiej wyspie Paros
Strażacy walczą z pożarami w środkowej Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Mapy Google
Greccy strażacy walczą z pożarem lasów i roślinności na Paros, jednej z wysp archipelagu Cyklady na Morzu Egejskim. Z powodu suszy i silnego wiatru żywioł szybko powiększa swój zasięg. Z powodów bezpieczeństwa lokalne władze ewakuowały część mieszkańców.

Jak informują lokalne media, pożar na wyspie Paros wybuchł we wtorek w pobliżu wysypiska śmieci w Kambi na południowo-zachodnim wybrzeżu. Z powodu niskiej wilgotności, wysokiej temperatury i silnego wiatru ogień błyskawicznie zajął kolejne tereny. W nocy z wtorku na środę żywioł rozprzestrzenił się w okolicach wsi Agkairia, stwarzając zagrożenie dla lokalnej społeczności.

"Bardzo trudna" sytuacja

Z powodów bezpieczeństwa lokalne władze ogłosiły ewakuację mieszkańców co najmniej kilku wsi i miejscowości na południowym zachodzie wyspy. Jak podaje dziennik "Proto Thema", lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. W przebiegającej w trudnych warunkach akcji gaśniczej uczestniczy co najmniej 86 strażaków. Burmistrz Paros Konstantinos Bizas opisał sytuację jako "bardzo trudną".

Dziennik „Kathimerini” alarmuje o zagrożeniu pożarowym w innych regionach. We wtorek ogień wybuchł w rejonie Ewros. Na Krecie, Lesbos, Chios, Samos, Ikarii i Psarze ogłoszono czwarty stopień alertu pożarowego. W aglomeracji ateńskiej oraz w północno-wschodniej części Peloponezu obowiązuje poziom trzeci.

Źródło: PAP, Proto Thema
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Tagi:
Grecjapożar
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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