Świat Pożar na greckiej wyspie. Ewakuują mieszkańców Oprac. Franciszek Wajdzik |

Strażacy walczą z pożarami w środkowej Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Jak informują lokalne media, pożar na wyspie Paros wybuchł we wtorek w pobliżu wysypiska śmieci w Kambi na południowo-zachodnim wybrzeżu. Z powodu niskiej wilgotności, wysokiej temperatury i silnego wiatru ogień błyskawicznie zajął kolejne tereny. W nocy z wtorku na środę żywioł rozprzestrzenił się w okolicach wsi Agkairia, stwarzając zagrożenie dla lokalnej społeczności.

"Bardzo trudna" sytuacja

Z powodów bezpieczeństwa lokalne władze ogłosiły ewakuację mieszkańców co najmniej kilku wsi i miejscowości na południowym zachodzie wyspy. Jak podaje dziennik "Proto Thema", lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. W przebiegającej w trudnych warunkach akcji gaśniczej uczestniczy co najmniej 86 strażaków. Burmistrz Paros Konstantinos Bizas opisał sytuację jako "bardzo trudną".

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, εκκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, σηκώθηκαν 7 εναέρια #protothema https://t.co/Amov1lt4Lr pic.twitter.com/Fo28yopAf9 — Protothema.gr (@protothema) July 29, 2026 Rozwiń

Dziennik „Kathimerini” alarmuje o zagrożeniu pożarowym w innych regionach. We wtorek ogień wybuchł w rejonie Ewros. Na Krecie, Lesbos, Chios, Samos, Ikarii i Psarze ogłoszono czwarty stopień alertu pożarowego. W aglomeracji ateńskiej oraz w północno-wschodniej części Peloponezu obowiązuje poziom trzeci.