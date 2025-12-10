Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą

Powodzie na północnym zachodzie USA Źródło: Reuters

Od początku tygodnia przez stany Waszyngton i Oregon przetaczają się burze niosące intensywne opady deszczu. Zjawiskom towarzyszą tzw. rzeki atmosferyczne przenoszące ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Takie warunki doprowadziły do wystąpienia rozległych powodzi.

A prolonged atmospheric river will continue impacting the Pacific Northwest with heavy rainfall. Widespread significant river flooding is underway and is expected to continue through much of the week.



72-hour precipitation amounts between Monday and ending Thursday morning will… pic.twitter.com/Ug94KtJDSj — National Weather Service (@NWS) December 9, 2025 Rozwiń

Rekordowy poziom rzek

Jak informują amerykańskie media, obecnie najtrudniejsza sytuacja występuje na północnym zachodzie stanu Oregon oraz południowym zachodzie stanu Waszyngton. W dotkniętych powodziami miejscowościach występują braki w dostawie prądu, a strażacy prowadzą akcje ratunkowe za pomocą nadmuchiwanych kajaków. Kierowcy zmagają się z zalanymi i zablokowanymi przez błoto drogami.

- Zaczynamy obserwować, jak poziom wielu rzek zaczyna wzrastać - mówi Harrison Rademacher, meteorolog z biura Narodowej Służby Pogodowej w Seattle.

We wtorek co najmniej 23 rzeki wylały w Waszyngtonie, powodując powodzie w wielu hrabstwach. Poziom wody w niektórych rzekach, jak np. Snoqualmie River w pobliżu jednostki osadniczej Fall City, jest najwyższy w historii. Meteorolodzy ostrzegają, że w kolejnych dniach sytuacja może się pogorszyć, ponieważ nad północno-zachodnie regiony USA zmierza kolejna fala opadów.

"Wiele rzek w regionie osiągnęło stan silnej powodzi, a kolejna fala przypływów spodziewana jest od nocy do czwartku. W całym regionie obowiązują liczne ostrzeżenia przed powodzią, a do piątku w całym zachodnim Waszyngtonie i dużej części zachodniego Oregonu obowiązuje ostrzeżenie przed powodzią" - ostrzega amerykańska Narodowa Służba Pogodowa.